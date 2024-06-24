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МИД обещал принять ответные меры на 14-й пакет санкций
МИД обещал принять ответные меры на 14-й пакет санкций - 24.06.2024, ПРАЙМ
МИД обещал принять ответные меры на 14-й пакет санкций
Москва изучит новый пакет санкций и примет ответные меры, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T13:36+0300
2024-06-24T13:36+0300
2024-06-24T13:36+0300
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Москва изучит новый пакет санкций и примет ответные меры, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Ранее Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.Грушко сообщил журналистам, что российская сторона тщательно проанализирует объявленные рестрикции и примет ответные меры."ЕС идет по пути политической, экономической и военной эскалации, не считаясь с последствиями для состояния собственной экономики, благополучия граждан и безопасности", - добавил дипломат.
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ес, мид рф, санкции против рф
ЕС, МИД РФ, санкции против РФ
МИД обещал принять ответные меры на 14-й пакет санкций
Замглавы МИД Грушко: Россия проанализирует 14-й пакет санкций ЕС и примет ответные меры
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Москва изучит новый пакет санкций и примет ответные меры, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
Ранее Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.
Грушко сообщил журналистам, что российская сторона тщательно проанализирует объявленные рестрикции и примет ответные меры.
"ЕС идет по пути политической, экономической и военной эскалации, не считаясь с последствиями для состояния собственной экономики, благополучия граждан и безопасности", - добавил дипломат.
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