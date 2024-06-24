https://1prime.ru/20240624/mid-849450425.html
Россия ответила на санкции ЕС против Москвы, сообщили в МИД
Россия ответила на санкции ЕС против Москвы, сообщили в МИД - 24.06.2024, ПРАЙМ
Россия ответила на санкции ЕС против Москвы, сообщили в МИД
Россия дает симметричный ответ на расширение рестрикций со стороны Евросоюза и дополняет список представителей европейского блока, которым запрещен въезд в... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T17:12+0300
2024-06-24T17:12+0300
2024-06-24T17:28+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Россия дает симметричный ответ на расширение рестрикций со стороны Евросоюза и дополняет список представителей европейского блока, которым запрещен въезд в страну. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел России.24 июня Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Европейский союз продолжает конфронтационную политику в отношении нашей страны. Пытается оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. 24 июня страны ЕС приняли очередной 14-й санкционный "пакет"... В ответ на эти недружественные шаги российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.Отмечается, что в случае российских санкций речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах государств-членов блока, ответственных за оказание военной помощи Украине; сотрудниках евроструктур и государственных органов стран ЕС, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "спецтрибунала" в отношении российского руководства, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах киевского режима, ответственных за введение санкций против России и пытающихся подорвать ее отношения с другими государствами; "отличившихся" своей риторикой гражданских активистах и представителях научного сообщества.Кроме того, в МИД отметили бесперспективность четырнадцатого пакета антироссийских рестрикций. Также в ведомстве отметили его нелегитимность, так как они вводятся в обход Совета Безопасности ООН.Ранее сообщалось, что под новые санкции попали 116 российских физлиц и организаций. Более того, рестрикции наложены на предприятия из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против России.После начала 24 февраля 2022 года российской специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в Москве не питают иллюзий касательно антироссийских санкций и понимают, что давление на Россию будет только усиливаться.
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россия, ес, санкции против рф, мид
РОССИЯ, ЕС, санкции против РФ, МИД
Россия ответила на санкции ЕС против Москвы, сообщили в МИД
МИД: Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Россия дает симметричный ответ на расширение рестрикций со стороны Евросоюза и дополняет список представителей европейского блока, которым запрещен въезд в страну. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел России.
24 июня Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.
"Европейский союз продолжает конфронтационную политику в отношении нашей страны. Пытается оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. 24 июня страны ЕС приняли очередной 14-й санкционный "пакет"... В ответ на эти недружественные шаги российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что в случае российских санкций речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах государств-членов блока, ответственных за оказание военной помощи Украине; сотрудниках евроструктур и государственных органов стран ЕС, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "спецтрибунала" в отношении российского руководства, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах киевского режима, ответственных за введение санкций против России и пытающихся подорвать ее отношения с другими государствами; "отличившихся" своей риторикой гражданских активистах и представителях научного сообщества.
Кроме того, в МИД отметили бесперспективность четырнадцатого пакета антироссийских рестрикций. Также в ведомстве отметили его нелегитимность, так как они вводятся в обход Совета Безопасности ООН.
Ранее сообщалось, что под новые санкции попали 116 российских физлиц и организаций. Более того, рестрикции наложены на предприятия из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против России.
После начала 24 февраля 2022 года российской специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в Москве не питают иллюзий касательно антироссийских санкций и понимают, что давление на Россию будет только усиливаться.
Брюссель ввел санкции против гражданина страны ЕС "из-за России"