https://1prime.ru/20240624/mid-849450425.html

Россия ответила на санкции ЕС против Москвы, сообщили в МИД

Россия ответила на санкции ЕС против Москвы, сообщили в МИД - 24.06.2024, ПРАЙМ

Россия ответила на санкции ЕС против Москвы, сообщили в МИД

Россия дает симметричный ответ на расширение рестрикций со стороны Евросоюза и дополняет список представителей европейского блока, которым запрещен въезд в... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T17:12+0300

2024-06-24T17:12+0300

2024-06-24T17:28+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Россия дает симметричный ответ на расширение рестрикций со стороны Евросоюза и дополняет список представителей европейского блока, которым запрещен въезд в страну. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел России.24 июня Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Европейский союз продолжает конфронтационную политику в отношении нашей страны. Пытается оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. 24 июня страны ЕС приняли очередной 14-й санкционный "пакет"... В ответ на эти недружественные шаги российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.Отмечается, что в случае российских санкций речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах государств-членов блока, ответственных за оказание военной помощи Украине; сотрудниках евроструктур и государственных органов стран ЕС, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "спецтрибунала" в отношении российского руководства, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах киевского режима, ответственных за введение санкций против России и пытающихся подорвать ее отношения с другими государствами; "отличившихся" своей риторикой гражданских активистах и представителях научного сообщества.Кроме того, в МИД отметили бесперспективность четырнадцатого пакета антироссийских рестрикций. Также в ведомстве отметили его нелегитимность, так как они вводятся в обход Совета Безопасности ООН.Ранее сообщалось, что под новые санкции попали 116 российских физлиц и организаций. Более того, рестрикции наложены на предприятия из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против России.После начала 24 февраля 2022 года российской специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в Москве не питают иллюзий касательно антироссийских санкций и понимают, что давление на Россию будет только усиливаться.

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россия, ес, санкции против рф, мид