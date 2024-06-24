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Минфин раскрыл, когда параметры федерального инвествычета внесут в ГД

Минфин раскрыл, когда параметры федерального инвествычета внесут в ГД - 24.06.2024, ПРАЙМ

Минфин раскрыл, когда параметры федерального инвествычета внесут в ГД

Правительство РФ до конца текущей недели внесет в Госдуму проект постановления с параметрами федерального инвестиционного налогового вычета, он будет внесен в... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T16:20+0300

2024-06-24T16:20+0300

2024-06-24T16:20+0300

экономика

минфин

госдума

инвествычет

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ до конца текущей недели внесет в Госдуму проект постановления с параметрами федерального инвестиционного налогового вычета, он будет внесен в одном пакете с поправками ко второму чтению законопроекта об изменениях налоговой системы РФ, сообщил замминистра финансов России Алексей Сазанов. "Вместе с поправками проект постановления будет направлен", - сказал Сазанов на экспертном совете Госдумы, посвященном налоговым изменениям. Поправки ко второму чтению налогового законопроекта правительство должно внести до конца недели, поскольку в понедельник их уже начнет рассматривать профильный комитет Госдумы. Глава комитета Госдумы Андрей Макаров в ходе экспертного совета обратил внимание, что очень много вопросов его участников было связано именно с инвестиционным налоговым вычетом. Согласно рассматриваемому в Госдуме законопроекту, вычет на федеральную часть налога на прибыль организаций будет предоставляться компаниям, которые будут направлять свою прибыль на инвестиции. Параметры вычета и требования к получателям установит правительство РФ. Причем, по словам замминистра финансов, рассчитывать на вычет смогут только компании из стратегических секторов, которые также будут определены в постановлении правительства. "Касательно федерального инвестиционного вычета - я неоднократно слышал предложения и от "Деловой России", и от РСПП о том, что он должен быть универсальным. Безусловно, это правильный подход, и мы Минэкономразвития обязательно эту позицию донесем. Другой разговор, что действительно поддержка сейчас не может распространяться на все отрасли экономики, потому что ресурс ограничен", – заявил замглавы Минфина. По словам Сазанова, разработкой проекта постановления занимается Минэкономразвития совместно с бизнес-объединениями. Он заверил, что речь будет идти не о поддержке каких-то отдельных проектов, а о единых правилах, по которым бизнес будет поучать вычет. В свою очередь глава РСПП Александр Шохин заметил, что Минэкономразвития ограничено в этой работе теми финансовыми рамками, которые для него установил Минфин, в том числе по предельной сумме вычета. "Дело в том, что Минэкономразвития зажато, наверное, ограничительными какими-то мерами со стороны Минфина: не дадим больше 300 миллиардов рублей", - сказал Шохин. "Мы Минэкономразвития не зажимали, они полностью расслаблены и скоро вам все направят. И нам тоже", – заверил замминистра финансов.

https://1prime.ru/20240620/perergovory-849341822.html

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минфин, госдума, инвествычет