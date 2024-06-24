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Минфин раскрыл, когда параметры федерального инвествычета внесут в ГД - 24.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240624/minfin-849447261.html
Минфин раскрыл, когда параметры федерального инвествычета внесут в ГД
Минфин раскрыл, когда параметры федерального инвествычета внесут в ГД - 24.06.2024, ПРАЙМ
Минфин раскрыл, когда параметры федерального инвествычета внесут в ГД
Правительство РФ до конца текущей недели внесет в Госдуму проект постановления с параметрами федерального инвестиционного налогового вычета, он будет внесен в... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T16:20+0300
2024-06-24T16:20+0300
экономика
минфин
госдума
инвествычет
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ до конца текущей недели внесет в Госдуму проект постановления с параметрами федерального инвестиционного налогового вычета, он будет внесен в одном пакете с поправками ко второму чтению законопроекта об изменениях налоговой системы РФ, сообщил замминистра финансов России Алексей Сазанов. "Вместе с поправками проект постановления будет направлен", - сказал Сазанов на экспертном совете Госдумы, посвященном налоговым изменениям. Поправки ко второму чтению налогового законопроекта правительство должно внести до конца недели, поскольку в понедельник их уже начнет рассматривать профильный комитет Госдумы. Глава комитета Госдумы Андрей Макаров в ходе экспертного совета обратил внимание, что очень много вопросов его участников было связано именно с инвестиционным налоговым вычетом. Согласно рассматриваемому в Госдуме законопроекту, вычет на федеральную часть налога на прибыль организаций будет предоставляться компаниям, которые будут направлять свою прибыль на инвестиции. Параметры вычета и требования к получателям установит правительство РФ. Причем, по словам замминистра финансов, рассчитывать на вычет смогут только компании из стратегических секторов, которые также будут определены в постановлении правительства. "Касательно федерального инвестиционного вычета - я неоднократно слышал предложения и от "Деловой России", и от РСПП о том, что он должен быть универсальным. Безусловно, это правильный подход, и мы Минэкономразвития обязательно эту позицию донесем. Другой разговор, что действительно поддержка сейчас не может распространяться на все отрасли экономики, потому что ресурс ограничен", – заявил замглавы Минфина. По словам Сазанова, разработкой проекта постановления занимается Минэкономразвития совместно с бизнес-объединениями. Он заверил, что речь будет идти не о поддержке каких-то отдельных проектов, а о единых правилах, по которым бизнес будет поучать вычет. В свою очередь глава РСПП Александр Шохин заметил, что Минэкономразвития ограничено в этой работе теми финансовыми рамками, которые для него установил Минфин, в том числе по предельной сумме вычета. "Дело в том, что Минэкономразвития зажато, наверное, ограничительными какими-то мерами со стороны Минфина: не дадим больше 300 миллиардов рублей", - сказал Шохин. "Мы Минэкономразвития не зажимали, они полностью расслаблены и скоро вам все направят. И нам тоже", – заверил замминистра финансов.
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минфин, госдума, инвествычет
Экономика, Минфин, Госдума, инвествычет
16:20 24.06.2024
 
Минфин раскрыл, когда параметры федерального инвествычета внесут в ГД

Сазанов: параметры федерального инвествычета будут внесены в ГД до конца текущей недели

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ до конца текущей недели внесет в Госдуму проект постановления с параметрами федерального инвестиционного налогового вычета, он будет внесен в одном пакете с поправками ко второму чтению законопроекта об изменениях налоговой системы РФ, сообщил замминистра финансов России Алексей Сазанов.
"Вместе с поправками проект постановления будет направлен", - сказал Сазанов на экспертном совете Госдумы, посвященном налоговым изменениям. Поправки ко второму чтению налогового законопроекта правительство должно внести до конца недели, поскольку в понедельник их уже начнет рассматривать профильный комитет Госдумы.
Глава комитета Госдумы Андрей Макаров в ходе экспертного совета обратил внимание, что очень много вопросов его участников было связано именно с инвестиционным налоговым вычетом. Согласно рассматриваемому в Госдуме законопроекту, вычет на федеральную часть налога на прибыль организаций будет предоставляться компаниям, которые будут направлять свою прибыль на инвестиции. Параметры вычета и требования к получателям установит правительство РФ. Причем, по словам замминистра финансов, рассчитывать на вычет смогут только компании из стратегических секторов, которые также будут определены в постановлении правительства.
"Касательно федерального инвестиционного вычета - я неоднократно слышал предложения и от "Деловой России", и от РСПП о том, что он должен быть универсальным. Безусловно, это правильный подход, и мы Минэкономразвития обязательно эту позицию донесем. Другой разговор, что действительно поддержка сейчас не может распространяться на все отрасли экономики, потому что ресурс ограничен", – заявил замглавы Минфина.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
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По словам Сазанова, разработкой проекта постановления занимается Минэкономразвития совместно с бизнес-объединениями. Он заверил, что речь будет идти не о поддержке каких-то отдельных проектов, а о единых правилах, по которым бизнес будет поучать вычет.
В свою очередь глава РСПП Александр Шохин заметил, что Минэкономразвития ограничено в этой работе теми финансовыми рамками, которые для него установил Минфин, в том числе по предельной сумме вычета. "Дело в том, что Минэкономразвития зажато, наверное, ограничительными какими-то мерами со стороны Минфина: не дадим больше 300 миллиардов рублей", - сказал Шохин.
"Мы Минэкономразвития не зажимали, они полностью расслаблены и скоро вам все направят. И нам тоже", – заверил замминистра финансов.
 
ЭкономикаМинфинГосдумаинвествычет
 
 
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