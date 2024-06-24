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В Минфине оценили целесообразность отмены акциза на жидкую сталь - 24.06.2024, ПРАЙМ
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В Минфине оценили целесообразность отмены акциза на жидкую сталь
В Минфине оценили целесообразность отмены акциза на жидкую сталь - 24.06.2024, ПРАЙМ
В Минфине оценили целесообразность отмены акциза на жидкую сталь
Министерство финансов РФ не видит целесообразности в отмене акциза на жидкую сталь из-за высокой рентабельности отрасли, заявил замминистра финансов России... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T16:33+0300
2024-06-24T16:33+0300
россия
минфин
сталь
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Министерство финансов РФ не видит целесообразности в отмене акциза на жидкую сталь из-за высокой рентабельности отрасли, заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов в ходе заседания экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам. "Мы провели детальный финансовый анализ предприятий металлургической отрасли, которая в том числе выплачивает акцизы на жидкую сталь. Я могу вас заверить, что особенно по первому кварталу мы видим улучшение финансовых экономических показателей по-прежнему. Даже несмотря на акциз на жидкую сталь, рентабельность отрасли почти в два раза превышает среднюю по экономике, которая составляет 10-12%. В сегодняшних условиях, в тех ограничениях которые у нас есть, бюджетных ограничениях, которые у нас есть, мы не видим целесообразности в отмене налога на жидкую сталь", - сказал Сазанов.
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россия, минфин, сталь
РОССИЯ, Минфин, сталь
16:33 24.06.2024
 
В Минфине оценили целесообразность отмены акциза на жидкую сталь

Сазанов: Минфин не видит целесообразности в отмене акциза на жидкую сталь

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Владимир Баранов
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Министерство финансов РФ не видит целесообразности в отмене акциза на жидкую сталь из-за высокой рентабельности отрасли, заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов в ходе заседания экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Мы провели детальный финансовый анализ предприятий металлургической отрасли, которая в том числе выплачивает акцизы на жидкую сталь. Я могу вас заверить, что особенно по первому кварталу мы видим улучшение финансовых экономических показателей по-прежнему. Даже несмотря на акциз на жидкую сталь, рентабельность отрасли почти в два раза превышает среднюю по экономике, которая составляет 10-12%. В сегодняшних условиях, в тех ограничениях которые у нас есть, бюджетных ограничениях, которые у нас есть, мы не видим целесообразности в отмене налога на жидкую сталь", - сказал Сазанов.
 
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