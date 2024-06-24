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Запад использует Молдавию как "дубинку против РФ", заявила глава Гагаузии - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Запад использует Молдавию как "дубинку против РФ", заявила глава Гагаузии
Запад использует Молдавию как "дубинку против РФ", заявила глава Гагаузии - 24.06.2024, ПРАЙМ
Запад использует Молдавию как "дубинку против РФ", заявила глава Гагаузии
Молдавия стала объектом игры Запада против России, заявила в понедельник глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в эфире кишиневского телеканала TVC21. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T20:47+0300
2024-06-24T20:48+0300
политика
молдавия
гагаузия
европа
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КИШИНЕВ, 24 июн — ПРАЙМ. Молдавия стала объектом игры Запада против России, заявила в понедельник глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в эфире кишиневского телеканала TVC21. Правительство Молдавии одобрило проект поправок в договор с Румынией о военном сотрудничестве. Он предполагает участие в миротворческих миссиях под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО и ЕС."На сегодняшний день Молдавия – это дубинка против РФ в руках у Запада. Все жители республики обеспокоены усиленным финансированием на закупку оружия, а также постоянными военными учениями", — отметила Гуцул. Она подчеркнула, что официальный Кишинев должен соблюдать нейтралитет. В этом контексте вопросы об усиленной военной подготовке Национальной армии вызывают серьезные вопросы в обществе."У нас что ни день, то военные учения. К чему мы готовимся? Я уверена, что у России и в мыслях нет нападать на Молдавию. Разве есть к этому какие-то предпосылки?" — сказала Гуцул. Глава Гагаузии выразила надежду на мирное сосуществование и дипломатическое решение конфликтов, а также укрепление доверия между Молдавией и Россией.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Согласно молдавской конституции, страна обладает нейтральным статусом, но с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. После прихода к власти партии "Действие и солидарность" во главе с президентом Майей Санду, в Молдавии участились учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Министерство обороны страны также выразило желание усилить обороноспособность, приобрести необходимое оружие и создать систему ПВО. Санду подчеркивает, что республике необходимо продолжать дискуссию о сближении с НАТО, так как это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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молдавия, гагаузия, европа, нато
Политика, МОЛДАВИЯ, ГАГАУЗИЯ, ЕВРОПА, НАТО
20:47 24.06.2024 (обновлено: 20:48 24.06.2024)
 
Запад использует Молдавию как "дубинку против РФ", заявила глава Гагаузии

Гуцул: Запад использует Молдавию как "дубинку против РФ"

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 24 июн — ПРАЙМ. Молдавия стала объектом игры Запада против России, заявила в понедельник глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в эфире кишиневского телеканала TVC21.
Правительство Молдавии одобрило проект поправок в договор с Румынией о военном сотрудничестве. Он предполагает участие в миротворческих миссиях под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО и ЕС.
"На сегодняшний день Молдавия – это дубинка против РФ в руках у Запада. Все жители республики обеспокоены усиленным финансированием на закупку оружия, а также постоянными военными учениями", — отметила Гуцул.
Она подчеркнула, что официальный Кишинев должен соблюдать нейтралитет. В этом контексте вопросы об усиленной военной подготовке Национальной армии вызывают серьезные вопросы в обществе.
"У нас что ни день, то военные учения. К чему мы готовимся? Я уверена, что у России и в мыслях нет нападать на Молдавию. Разве есть к этому какие-то предпосылки?" — сказала Гуцул.
Глава Гагаузии выразила надежду на мирное сосуществование и дипломатическое решение конфликтов, а также укрепление доверия между Молдавией и Россией.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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Согласно молдавской конституции, страна обладает нейтральным статусом, но с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. После прихода к власти партии "Действие и солидарность" во главе с президентом Майей Санду, в Молдавии участились учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Министерство обороны страны также выразило желание усилить обороноспособность, приобрести необходимое оружие и создать систему ПВО.
Санду подчеркивает, что республике необходимо продолжать дискуссию о сближении с НАТО, так как это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
 
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