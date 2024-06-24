https://1prime.ru/20240624/moshenniki-849436095.html

Мошенники похитили у академика РАН более 20 миллионов рублей

Мошенники похитили у академика РАН более 20 миллионов рублей - 24.06.2024, ПРАЙМ

Мошенники похитили у академика РАН более 20 миллионов рублей

Мошенники, которые представлялись работниками правоохранительных органов, введя в Москве в заблуждение академика РАН Валентина Чантурию и его супругу, похитили... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T12:52+0300

2024-06-24T12:52+0300

2024-06-24T12:59+0300

мошенничество

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Мошенники, которые представлялись работниками правоохранительных органов, введя в Москве в заблуждение академика РАН Валентина Чантурию и его супругу, похитили у них около 21 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Как уточнил собеседник, неизвестные на протяжении одной недели звонили 85-летнему академику. Назвав себя сотрудниками полиции, они убеждали ученого и его жену, что им нужно "обезопасить" деньги, передав все сбережения им. В итоге мошенники сумели убедить супружескую пару снять деньги со счетов отдать их приехавшему к ним курьеру. По предварительным данным, злоумышленники таким образом забрали у них свыше 20,8 миллиона рублей.Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до десяти. Как сообщается на сайте РАН, Чантурия - автор более 700 научных работ в России и за рубежом, в том числе 15 монографий, 65 изобретений и патентов. Академик награжден орденом "Знак почета", орденом Дружбы, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, медалью "За доблестный труд" и другими государственными наградами.

https://1prime.ru/20240617/igra-849247524.html

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