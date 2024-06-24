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Мошенники похитили у академика РАН более 20 миллионов рублей - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Мошенники похитили у академика РАН более 20 миллионов рублей
Мошенники похитили у академика РАН более 20 миллионов рублей - 24.06.2024, ПРАЙМ
Мошенники похитили у академика РАН более 20 миллионов рублей
Мошенники, которые представлялись работниками правоохранительных органов, введя в Москве в заблуждение академика РАН Валентина Чантурию и его супругу, похитили... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T12:52+0300
2024-06-24T12:59+0300
мошенничество
криминал
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Мошенники, которые представлялись работниками правоохранительных органов, введя в Москве в заблуждение академика РАН Валентина Чантурию и его супругу, похитили у них около 21 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Как уточнил собеседник, неизвестные на протяжении одной недели звонили 85-летнему академику. Назвав себя сотрудниками полиции, они убеждали ученого и его жену, что им нужно "обезопасить" деньги, передав все сбережения им. В итоге мошенники сумели убедить супружескую пару снять деньги со счетов отдать их приехавшему к ним курьеру. По предварительным данным, злоумышленники таким образом забрали у них свыше 20,8 миллиона рублей.Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до десяти. Как сообщается на сайте РАН, Чантурия - автор более 700 научных работ в России и за рубежом, в том числе 15 монографий, 65 изобретений и патентов. Академик награжден орденом "Знак почета", орденом Дружбы, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, медалью "За доблестный труд" и другими государственными наградами.
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криминал, ран
Мошенничество, Криминал, РАН
12:52 24.06.2024 (обновлено: 12:59 24.06.2024)
 
Мошенники похитили у академика РАН более 20 миллионов рублей

Источник РИА: мошенники забрали у академика РАН и его жены около 21 млн рублей

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВыборы президента РАН
Выборы президента РАН - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Мошенники, которые представлялись работниками правоохранительных органов, введя в Москве в заблуждение академика РАН Валентина Чантурию и его супругу, похитили у них около 21 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как уточнил собеседник, неизвестные на протяжении одной недели звонили 85-летнему академику. Назвав себя сотрудниками полиции, они убеждали ученого и его жену, что им нужно "обезопасить" деньги, передав все сбережения им.
В итоге мошенники сумели убедить супружескую пару снять деньги со счетов отдать их приехавшему к ним курьеру. По предварительным данным, злоумышленники таким образом забрали у них свыше 20,8 миллиона рублей.
Девушка с мобильным телефоном - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
Мошенники стали обманывать россиян через игры
17 июня, 17:22
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до десяти.
Как сообщается на сайте РАН, Чантурия - автор более 700 научных работ в России и за рубежом, в том числе 15 монографий, 65 изобретений и патентов. Академик награжден орденом "Знак почета", орденом Дружбы, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, медалью "За доблестный труд" и другими государственными наградами.
 
МошенничествоКриминалРАН
 
 
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