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В Госдуму внесли законопроект, запрещающий устанавливать оклад ниже МРОТ

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий устанавливать оклад ниже МРОТ - 24.06.2024, ПРАЙМ

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий устанавливать оклад ниже МРОТ

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается законодательно запретить устанавливать работнику... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T10:40+0300

2024-06-24T10:40+0300

2024-06-24T10:40+0300

экономика

мрот

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лдпр

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается законодательно запретить устанавливать работнику оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), документ доступен в думской электронной базе. В 2024 году размер МРОТ на федеральном уровне составляет 19242 рублей. "Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), без учета компенсационных и стимулирующих выплат не может быть ниже минимального размера оплаты труда", - сказано в проекте федерального закона. В пояснительной записке отмечается, что законопроект предлагает исключение из состава заработной платы работника, не превышающей минимальный размер оплаты труда, всех видов стимулирующих и компенсационных выплат. "Мы достаточно наблюдали, как некоторые чиновники ради рисования отчетов в Москву устраивали игры с оплатой бюджетников. Приказано поднять компенсационные выплаты – оклад снижают. Выровнять оклады – срезают выплаты. А человек как получал крохи, так с ними и остался. Зато по бумаге все хорошо. В коммерческих структурах тоже могут назначить оклад небольшой, а основную зарплату уже только по воле начальника. Чуть поперек сказал – без денег остался. Подобную практику нужно прекратить. Оклад работника не должен быть ниже прожиточного минимума. Остальное – дополнительные выплаты", – сказал Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба ЛДПР.

https://1prime.ru/20240610/mrot-849038567.html

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мрот, россия, лдпр, госдума