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НАК уточнил число уничтоженных бандитов в городах Дагестана

НАК уточнил число уничтоженных бандитов в городах Дагестана - 24.06.2024, ПРАЙМ

НАК уточнил число уничтоженных бандитов в городах Дагестана

В ходе контртеррористической операции в дагестанском Дербенте нейтрализованы двое боевиков, а в Махачкале - трое, сообщил Национальный антитеррористический... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T05:40+0300

2024-06-24T05:40+0300

2024-06-24T05:40+0300

происшествия

терроризм

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. В ходе контртеррористической операции в дагестанском Дербенте нейтрализованы двое боевиков, а в Махачкале - трое, сообщил Национальный антитеррористический комитет. "В результате проведенного в Дербенте боевого мероприятия нейтрализовано двое бандитов, в Махачкале - трое бандитов", - отмечается в сообщении. В воскресенье в Дербенте и Махачкале боевики совершили вооруженное нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. Погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В Махачкале, по данным МВД, ранения получили 13 полицейских и трое гражданских.

https://1prime.ru/20240624/dagestan-849424534.html

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терроризм