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НАК уточнил число уничтоженных бандитов в городах Дагестана - 24.06.2024, ПРАЙМ
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НАК уточнил число уничтоженных бандитов в городах Дагестана
НАК уточнил число уничтоженных бандитов в городах Дагестана - 24.06.2024, ПРАЙМ
НАК уточнил число уничтоженных бандитов в городах Дагестана
В ходе контртеррористической операции в дагестанском Дербенте нейтрализованы двое боевиков, а в Махачкале - трое, сообщил Национальный антитеррористический... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T05:40+0300
2024-06-24T05:40+0300
происшествия
терроризм
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. В ходе контртеррористической операции в дагестанском Дербенте нейтрализованы двое боевиков, а в Махачкале - трое, сообщил Национальный антитеррористический комитет. "В результате проведенного в Дербенте боевого мероприятия нейтрализовано двое бандитов, в Махачкале - трое бандитов", - отмечается в сообщении. В воскресенье в Дербенте и Махачкале боевики совершили вооруженное нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. Погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В Махачкале, по данным МВД, ранения получили 13 полицейских и трое гражданских.
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терроризм
Происшествия, терроризм
05:40 24.06.2024
 
НАК уточнил число уничтоженных бандитов в городах Дагестана

НАК: в ходе КТО в Дербенте нейтрализованы двое боевиков, в Махачкале - трое

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. В ходе контртеррористической операции в дагестанском Дербенте нейтрализованы двое боевиков, а в Махачкале - трое, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
"В результате проведенного в Дербенте боевого мероприятия нейтрализовано двое бандитов, в Махачкале - трое бандитов", - отмечается в сообщении.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале боевики совершили вооруженное нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. Погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В Махачкале, по данным МВД, ранения получили 13 полицейских и трое гражданских.
Дагестан - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
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