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Правительство готово смягчить предложения по налогообложению КИК

Правительство готово смягчить предложения по налогообложению КИК - 24.06.2024, ПРАЙМ

Правительство готово смягчить предложения по налогообложению КИК

Правительство РФ готово смягчить свои предложения по поводу налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК), заявил замминистра финансов РФ Алексей... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T18:09+0300

2024-06-24T18:09+0300

2024-06-24T18:09+0300

налоги

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налог

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ готово смягчить свои предложения по поводу налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК), заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на экспертном совете в Госдуме, посвященном налоговым изменениям. "Был вопрос фиксированного платежа за КИКи – установить некую шкалу. Здесь решение будет за правительством, но опять-таки, здесь есть определённый здравый смысл. Мы понимаем, что от некоторых иностранных компаний сейчас просто невозможно избавиться, и многие из них "спящие". Технические ко второму чтению это вопрос будет проработан", — сказал Сазанов. Законопроект об изменениях налоговой системы сейчас готовится ко второму чтению в Госдуме. Он, в частности, меняет подход к налогообложению доходов лиц с фиксированной прибыли КИК. Сейчас лица, контролирующие КИК, могут платить налог либо с фактической прибыли КИК по итогам финансовой отчетности, либо перейти на уплату налога с фиксированной прибыли: 34 миллиона рублей в год вне зависимости от количества компаний под контролем одного лица. То есть, сумма уплачиваемого НДФЛ по ставке 15% за все КИК составляет 5,1 миллиона рублей. Согласно предложениям кабмина сумма уплачиваемого налога будет зависеть от количества контролируемых компаний. За налоговые периоды начиная с налогового периода 2025 года фиксированная сумма прибыли, с которой будет взиматься налог, устанавливается в следующих размерах: если налогоплательщик, контролирует одну КИК, он платит налог с 27,99 миллиона рублей; если две — налог уплачивается с фиксированной прибыли в 52,718 миллиона. Для владельцев трех и более КИК фиксированная налогооблагаемая прибыль для каждой их них составит 22,727 миллиона. С предложением смягчить эти нормы на экспертном совете выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он обратил внимание, что собственники КИК зачастую не имеют возможности их ликвидировать, поскольку регуляторы недружественных стран даже не принимают от них документы. "Есть у нас компании, у которых значительное количество КИК, от которых они не могут отказаться. Мы предлагаем установить градацию: одна-две КИК – 5 миллионов (налоговый платеж в год – прим. ред.), от трех до десяти КИК – 10 миллионов в год, от одиннадцати КИК – скажем, 20 миллионов. Любую шкалу какую-то разумную", — сказал Шохин. Сазанов сообщил, что правительство получило эти предложения РСПП и будет их рассматривать.

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россия, правительство, налог, кик