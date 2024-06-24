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В США объяснили слова Орбана и Вучича о НАТО
В США объяснили слова Орбана и Вучича о НАТО - 24.06.2024, ПРАЙМ
В США объяснили слова Орбана и Вучича о НАТО
Лидеры Сербии и Венгрии опасаются, что действия НАТО по эскалации конфликта в Европе приведут к всеобщей гибели, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... | 24.06.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Лидеры Сербии и Венгрии опасаются, что действия НАТО по эскалации конфликта в Европе приведут к всеобщей гибели, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Я понимаю, почему президент Сербии Вучич и премьер-министр Венгрии Орбан обеспокоены. Они говорят: "Это безумные разговоры (позиция НАТО — прим. ред.), эти люди пытаются нас убить", — отметил Джонсон.Аналитик заявил, что в руководстве России присутствуют достаточно компетентные люди, которые не поддадутся на провокации альянса.Ранее Александр Вучич предположил, что конфликт на Украине может перерасти в мировую катастрофу. Он отметил, что хотел бы ошибиться в своих прогнозах, но факты говорят о приближении глобального столкновения. В пятницу Виктор Орбан высказал мнение, что НАТО организует военную миссию на Украине, в которой Венгрия не будет участвовать.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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венгрия, сербия, александр вучич, виктор орбан, нато
Политика, ВЕНГРИЯ, СЕРБИЯ, Александр Вучич, Виктор Орбан, НАТО
В США объяснили слова Орбана и Вучича о НАТО
Джонсон: Вучич и Орбан опасаются, что действия НАТО могут привести к их гибели
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Лидеры Сербии и Венгрии опасаются, что действия НАТО по эскалации конфликта в Европе приведут к всеобщей гибели, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works
.
"Я понимаю, почему президент Сербии Вучич и премьер-министр Венгрии Орбан обеспокоены. Они говорят: "Это безумные разговоры (позиция НАТО — прим. ред.), эти люди пытаются нас убить", — отметил Джонсон.
Аналитик заявил, что в руководстве России присутствуют достаточно компетентные люди, которые не поддадутся на провокации альянса.
Ранее Александр Вучич предположил, что конфликт на Украине может перерасти в мировую катастрофу. Он отметил, что хотел бы ошибиться в своих прогнозах, но факты говорят о приближении глобального столкновения.
В пятницу Виктор Орбан высказал мнение, что НАТО организует военную миссию на Украине, в которой Венгрия не будет участвовать.
"Флаг НАТО в Крыму". Орбан обратился к ЕС из-за конфликта на Украине
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.