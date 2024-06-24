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Котировки нефтяных фьючерсов снизились на фоне укрепления доллара США

Котировки нефтяных фьючерсов снизились на фоне укрепления доллара США - 24.06.2024, ПРАЙМ

Котировки нефтяных фьючерсов снизились на фоне укрепления доллара США

Цены на нефть снизились в понедельник на фоне возобновившихся опасений относительно сохранения процентных ставок в США на высоких уровнях в течение более... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T11:44+0300

2024-06-24T11:44+0300

2024-06-24T11:45+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Цены на нефть снизились в понедельник на фоне возобновившихся опасений относительно сохранения процентных ставок в США на высоких уровнях в течение более длительного времени. Доллар США укрепился, и это нивелировало поддержку со стороны геополитической напряженности и ограничений добычи ОПЕК+.По состоянию на 04.17 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent упали на 5 центов, до 85,19 доллара за баррель. В пятницу они завершили торги падением на 0,6%. Фьючерсы на нефть WTI просели на 7 центов, до 80,66 доллара за баррель."Доллар США пользовался спросом в понедельник утром и, по всей видимости, растет после выхода в пятницу более позитивных, чем ожидалось, индексов PMI, а также на фоне политической неопределенности в преддверии выборов во Франции", - сказал Тони Сайкамор из IG.Укрепление доллара делает сырьевые товары менее доступными для держателей иных валют.Индекс доллара, отражающий его стоимость против корзины шести основных валют, вырос в пятницу и продолжил повышение в понедельник. Индексы менеджеров по снабжению (PMI) США свидетельствовали о том, что активность в деловых кругах в июне достигла 26-месячного максимума.Оба контракта выросли по итогам предыдущей недели на 3% на признаках усиления спроса на нефтепродукты в США, а также в условиях ограниченного предложения со стороны ОПЕК+.Коммерческие запасы нефти в США снизились, тогда как спрос на бензин вырос на отчетной неделе седьмую неделю подряд, а потребление авиационного топлива вернулось к уровням 2019 года, отметили аналитики ANZ.Аналитики ING полагают, что спекулятивные инвесторы более конструктивно оценивают перспективы нефти в эти летние месяцы и поэтому увеличили чистую длинную позицию по нефти Brent на ICE.Мы полагаем, что рынок нефти будет пользоваться поддержкой, а в 3-м квартале возникнет некоторый дефицит предложения, пишут они.Геополитические риски на Ближнем Востоке и усиление атак на российские НПЗ также обеспечивают поддержку ценам на нефть.Государственная нефтяная компания Эквадора Petroecuador в пятницу сообщила о форс-мажоре и вынужденной приостановке добычи и экспортных поставок нефти Napo по ключевому трубопроводу из-за сильных дождей.В то же время в США число действующих нефтяных буровых на прошлой неделе сократилось на 3 единицы, до 485 единиц, минимума с января 2022 года, о чем сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мировой рынок нефти