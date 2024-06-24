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Суд отправил под домашний арест ещё одного фигуранта дела Новицкого

Суд отправил под домашний арест ещё одного фигуранта дела Новицкого - 24.06.2024, ПРАЙМ

Суд отправил под домашний арест ещё одного фигуранта дела Новицкого

Тверской суд Москвы вслед за Константином Бейритом отправил под домашний арест Сергея Васильева, второго совладельца инвестгруппы "Русские фонды" по делу о... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T22:57+0300

2024-06-24T22:57+0300

2024-06-24T22:57+0300

россия

афк система

криминал

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Тверской суд Москвы вслед за Константином Бейритом отправил под домашний арест Сергея Васильева, второго совладельца инвестгруппы "Русские фонды" по делу о мошенничестве, по которому также проходит бизнесмен Евгений Новицкий, сообщили РИА Новости в суде. "Васильеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 23 сентября 2024 года", — рассказал собеседник агентства. Обоим совладельцам инвестгруппы избрана мера пресечения в рамках дела в отношении бизнесмена Евгения Новицкого, уточнили в суде. На прошлой неделе Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест Новицкого, обвиняемого по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Следствие считает, что "Новицкий и другие лица разработали план по хищению денежных средств АО "НПФ"Урал ФД" и пенсионных накоплений его участников, перечисленных в качестве оплаты за ценные бумаги по завышенной стоимости, не на рыночных условиях".Из открытых источников известно, что Новицкий с 1995 по 2005 годы занимал должность президента холдинга АФК "Система". С апреля 2019 года был первым заместителем гендиректора "Фосагро", но после введения санкций в июне 2022 года ушел с этой должности. В пресс-службе "Фосагро" РИА Новости сообщили, что сейчас он сосредоточился на личных проектах."Русские фонды" — многопрофильный производственно-финансовый холдинг, основные направления деятельности — финансовый сектор, агропромышленный сектор, цифровые технологии, указано на сайте группы. Центральный офис расположен в Москве.

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россия, афк система, криминал