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США понесут ответственность за поставку оружия Киеву, заявил Картаполов

США понесут ответственность за поставку оружия Киеву, заявил Картаполов - 24.06.2024, ПРАЙМ

США понесут ответственность за поставку оружия Киеву, заявил Картаполов

Вашингтон понесет ответственность за поставки Киеву оружия, заявил глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T17:01+0300

2024-06-24T17:01+0300

2024-06-24T17:01+0300

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сша

севастополь

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Вашингтон понесет ответственность за поставки Киеву оружия, заявил глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.Так он прокомментировал преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по Севастополю. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Они в любом случае будут нести ответственность за то, что поставляют оружие преступному киевскому режиму. Эта ответственность наступит", - сказал Картаполов.По словам депутата, в США есть умные люди, их пытаются задавить. При этом политик отметил, что Россия поможет, если прорежутся здоровые силы. 23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.24 июня в Севастополе и Крыму объявили днем траура.

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госдума, сша, севастополь, теракт