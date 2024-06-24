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В США надеются на возобновление напряженности между Россией и Китаем
В США надеются на возобновление напряженности между Россией и Китаем - 24.06.2024, ПРАЙМ
В США надеются на возобновление напряженности между Россией и Китаем
Устойчивые отношения России и Китая в будущем могут столкнуться с напряженностью. Такое мнения выразил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл в ходе... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T17:54+0300
2024-06-24T17:54+0300
2024-06-24T18:22+0300
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ВАШИНГТОН, 24 июн - ПРАЙМ. Устойчивые отношения России и Китая в будущем могут столкнуться с напряженностью. Такое мнения выразил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл в ходе мероприятия "Совета по международным делам"."Я думаю, вероятно, в будущем произойдет возобновление напряженности в отношениях Москвы и Пекина", - сказал он.Американский чиновник добавил, что в настоящее время мощный и устойчивый союз России и Китая оказывает прямое влияние на ситуацию в Европе. Президент России Владимир Китай первой страной для посещения с государственным визитом после выборов в марте. 16 мая глава государства побывал в Пекине, где провел переговоры с Си Цзиньпином и побеседовал с премьером Госсовета Ли Цяном. 17 мая президент побывал в Харбине.
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россия, китай, сша
В США надеются на возобновление напряженности между Россией и Китаем
Госдеп: США надеются на проблемы в устойчивых отношениях России и Китая
ВАШИНГТОН, 24 июн - ПРАЙМ. Устойчивые отношения России и Китая в будущем могут столкнуться с напряженностью. Такое мнения выразил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл в ходе мероприятия "Совета по международным делам".
"Я думаю, вероятно, в будущем произойдет возобновление напряженности в отношениях Москвы и Пекина", - сказал он.
Американский чиновник добавил, что в настоящее время мощный и устойчивый союз России и Китая оказывает прямое влияние на ситуацию в Европе.
Президент России Владимир Китай первой страной для посещения с государственным визитом после выборов в марте. 16 мая глава государства побывал в Пекине, где провел переговоры с Си Цзиньпином и побеседовал с премьером Госсовета Ли Цяном. 17 мая президент побывал в Харбине.
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