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В ГД внесут проект о возврате средств за индексацию пенсий с 2016 года
В ГД внесут проект о возврате средств за индексацию пенсий с 2016 года - 24.06.2024, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о возврате средств за индексацию пенсий с 2016 года
"Справедливая Россия – За правду" внесет в Госдуму законопроект о возмещении средств пенсионерам за индексацию пенсий с 2016 года, сообщил лидер партии Сергей... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T13:39+0300
2024-06-24T13:39+0300
2024-06-24T13:39+0300
госдума
пенсии
сергей миронов
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. "Справедливая Россия – За правду" внесет в Госдуму законопроект о возмещении средств пенсионерам за индексацию пенсий с 2016 года, сообщил лидер партии Сергей Миронов. "Справедливая Россия – За правду" подготовила для внесения в ГД законопроект, которым мы предлагаем не просто восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам, но выплатить все деньги, которые государство задолжало им из-за прекращения индексации с 2016 года", - написал Миронов в своем Telegram-канале. Лидер партии отметил, что на такую полноценную индексацию с учетом всех пропущенных повышений потребуется 636 миллиардов рублей, но эти затраты компенсируются за счет выхода миллионов работающих пенсионеров из "тени", по его словам, их налоги и взносы за этот период могли бы принести казне почти 900 миллиардов рублей. "Мы многие годы требовали вернуться к индексации работающим пенсионерам и отдать людям накопленные долги. Первый вопрос решен положительно. Но надо идти дальше и принимать второе справедливое решение", - подчеркнул Миронов.
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госдума, пенсии, сергей миронов
Госдума, Пенсии, Сергей Миронов
В ГД внесут проект о возврате средств за индексацию пенсий с 2016 года
СРЗП внесет в Госдуму законопроект о возврате средств за индексацию пенсий с 2016 года
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. "Справедливая Россия – За правду" внесет в Госдуму законопроект о возмещении средств пенсионерам за индексацию пенсий с 2016 года, сообщил лидер партии Сергей Миронов.
"Справедливая Россия – За правду" подготовила для внесения в ГД законопроект, которым мы предлагаем не просто восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам, но выплатить все деньги, которые государство задолжало им из-за прекращения индексации с 2016 года", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Лидер партии отметил, что на такую полноценную индексацию с учетом всех пропущенных повышений потребуется 636 миллиардов рублей, но эти затраты компенсируются за счет выхода миллионов работающих пенсионеров из "тени", по его словам, их налоги и взносы за этот период могли бы принести казне почти 900 миллиардов рублей.
"Мы многие годы требовали вернуться к индексации работающим пенсионерам и отдать людям накопленные долги. Первый вопрос решен положительно. Но надо идти дальше и принимать второе справедливое решение", - подчеркнул Миронов.
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий устанавливать оклад ниже МРОТ