Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Проект об индексации пенсий работающим пенсионерам рассмотрят 25 июня - 24.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240624/pensii-849448612.html
Проект об индексации пенсий работающим пенсионерам рассмотрят 25 июня
Проект об индексации пенсий работающим пенсионерам рассмотрят 25 июня - 24.06.2024, ПРАЙМ
Проект об индексации пенсий работающим пенсионерам рассмотрят 25 июня
Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам включен в перечень инициатив, которые будут рассмотрены Госдумой в приоритетном порядке, рассмотрение в | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T16:41+0300
2024-06-24T16:48+0300
пенсии
госдума
вячеслав володин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430607_0:0:2977:1674_1920x0_80_0_0_896adf7b5e1400605dfc5183cbf72697.jpg
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам включен в перечень инициатив, которые будут рассмотрены Госдумой в приоритетном порядке, рассмотрение в первом чтении состоится 25 июня, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам включен в перечень инициатив, которые Государственная Дума рассмотрит в приоритетном порядке", – сказал Володин журналистам.По его словам, Совет Думы принял решение рассмотреть законопроект в первом чтении на заседании во вторник, 25 июня.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430607_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_50885f8c712dc2fffa0d8daeff4df491.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пенсии, госдума, вячеслав володин
Пенсии, Госдума, Вячеслав Володин
16:41 24.06.2024 (обновлено: 16:48 24.06.2024)
 
Проект об индексации пенсий работающим пенсионерам рассмотрят 25 июня

Володин: Дума приоритетно рассмотрит проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам включен в перечень инициатив, которые будут рассмотрены Госдумой в приоритетном порядке, рассмотрение в первом чтении состоится 25 июня, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам включен в перечень инициатив, которые Государственная Дума рассмотрит в приоритетном порядке", – сказал Володин журналистам.
По его словам, Совет Думы принял решение рассмотреть законопроект в первом чтении на заседании во вторник, 25 июня.
 
ПенсииГосдумаВячеслав Володин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала