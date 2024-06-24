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Проект об индексации пенсий работающим пенсионерам рассмотрят 25 июня

Проект об индексации пенсий работающим пенсионерам рассмотрят 25 июня - 24.06.2024, ПРАЙМ

Проект об индексации пенсий работающим пенсионерам рассмотрят 25 июня

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам включен в перечень инициатив, которые будут рассмотрены Госдумой в приоритетном порядке, рассмотрение в | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T16:41+0300

2024-06-24T16:41+0300

2024-06-24T16:48+0300

пенсии

госдума

вячеслав володин

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам включен в перечень инициатив, которые будут рассмотрены Госдумой в приоритетном порядке, рассмотрение в первом чтении состоится 25 июня, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам включен в перечень инициатив, которые Государственная Дума рассмотрит в приоритетном порядке", – сказал Володин журналистам.По его словам, Совет Думы принял решение рассмотреть законопроект в первом чтении на заседании во вторник, 25 июня.

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пенсии, госдума, вячеслав володин