https://1prime.ru/20240624/pensii-849448612.html
Проект об индексации пенсий работающим пенсионерам рассмотрят 25 июня
Проект об индексации пенсий работающим пенсионерам рассмотрят 25 июня - 24.06.2024, ПРАЙМ
Проект об индексации пенсий работающим пенсионерам рассмотрят 25 июня
Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам включен в перечень инициатив, которые будут рассмотрены Госдумой в приоритетном порядке, рассмотрение в | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T16:41+0300
2024-06-24T16:41+0300
2024-06-24T16:48+0300
пенсии
госдума
вячеслав володин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430607_0:0:2977:1674_1920x0_80_0_0_896adf7b5e1400605dfc5183cbf72697.jpg
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам включен в перечень инициатив, которые будут рассмотрены Госдумой в приоритетном порядке, рассмотрение в первом чтении состоится 25 июня, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам включен в перечень инициатив, которые Государственная Дума рассмотрит в приоритетном порядке", – сказал Володин журналистам.По его словам, Совет Думы принял решение рассмотреть законопроект в первом чтении на заседании во вторник, 25 июня.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430607_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_50885f8c712dc2fffa0d8daeff4df491.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсии, госдума, вячеслав володин
Пенсии, Госдума, Вячеслав Володин
Проект об индексации пенсий работающим пенсионерам рассмотрят 25 июня
Володин: Дума приоритетно рассмотрит проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам включен в перечень инициатив, которые будут рассмотрены Госдумой в приоритетном порядке, рассмотрение в первом чтении состоится 25 июня, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам включен в перечень инициатив, которые Государственная Дума рассмотрит в приоритетном порядке", – сказал Володин журналистам.
По его словам, Совет Думы принял решение рассмотреть законопроект в первом чтении на заседании во вторник, 25 июня.