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В Кремле прекрасно понимают, кто стоит за ракетной атакой на Крым - 24.06.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прекрасно понимают, кто стоит за ракетной атакой на Крым
В Кремле прекрасно понимают, кто стоит за ракетной атакой на Крым - 24.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле прекрасно понимают, кто стоит за ракетной атакой на Крым
Россия прекрасно понимает, кто стоит за атакой на Крым, вовлеченность США в гибель россиян не останется без последствий, заявил официальный представитель Кремля | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T12:38+0300
2024-06-24T12:38+0300
происшествия
севастополь
дмитрий песков
теракт
всу
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Россия прекрасно понимает, кто стоит за атакой на Крым, вовлеченность США в гибель россиян не останется без последствий, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПозднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали.24 июня в Севастополе и Крыму объявили днем траура."Мы прекрасно видим, кто за этим стоит. Президент как раз на прошлой неделе рассказывал о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, кто обеспечивает эти пуски. Это не украинцы", - прокомментировал атаку Песков.Он также обратился к СМИ с предложением спрашивать пресс-секретарей глав европейских государств и Вашингтон, "зачем их правительство убивает российских детей".Кроме того, пресс-секретарь президента России подчеркнул, что вовлеченность США в действия, в результате которых гибнут россияне, не останется без ответа. Время покажет, какими будут последствия, добавил он.
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севастополь, дмитрий песков, теракт, всу
Происшествия, СЕВАСТОПОЛЬ, Дмитрий Песков, теракт, ВСУ
12:38 24.06.2024
 
В Кремле прекрасно понимают, кто стоит за ракетной атакой на Крым

Песков заявил, что Россия прекрасно понимает, кто стоит за ракетной атакой на Крым

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Россия прекрасно понимает, кто стоит за атакой на Крым, вовлеченность США в гибель россиян не останется без последствий, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.
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Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали.
24 июня в Севастополе и Крыму объявили днем траура.
"Мы прекрасно видим, кто за этим стоит. Президент как раз на прошлой неделе рассказывал о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, кто обеспечивает эти пуски. Это не украинцы", - прокомментировал атаку Песков.
Он также обратился к СМИ с предложением спрашивать пресс-секретарей глав европейских государств и Вашингтон, "зачем их правительство убивает российских детей".
Кроме того, пресс-секретарь президента России подчеркнул, что вовлеченность США в действия, в результате которых гибнут россияне, не останется без ответа. Время покажет, какими будут последствия, добавил он.
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ПроисшествияСЕВАСТОПОЛЬДмитрий ПесковтерактВСУ
 
 
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