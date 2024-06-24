https://1prime.ru/20240624/peskov-849435315.html

В Кремле прекрасно понимают, кто стоит за ракетной атакой на Крым

В Кремле прекрасно понимают, кто стоит за ракетной атакой на Крым - 24.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле прекрасно понимают, кто стоит за ракетной атакой на Крым

Россия прекрасно понимает, кто стоит за атакой на Крым, вовлеченность США в гибель россиян не останется без последствий, заявил официальный представитель Кремля | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T12:38+0300

2024-06-24T12:38+0300

2024-06-24T12:38+0300

происшествия

севастополь

дмитрий песков

теракт

всу

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Россия прекрасно понимает, кто стоит за атакой на Крым, вовлеченность США в гибель россиян не останется без последствий, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПозднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали.24 июня в Севастополе и Крыму объявили днем траура."Мы прекрасно видим, кто за этим стоит. Президент как раз на прошлой неделе рассказывал о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, кто обеспечивает эти пуски. Это не украинцы", - прокомментировал атаку Песков.Он также обратился к СМИ с предложением спрашивать пресс-секретарей глав европейских государств и Вашингтон, "зачем их правительство убивает российских детей".Кроме того, пресс-секретарь президента России подчеркнул, что вовлеченность США в действия, в результате которых гибнут россияне, не останется без ответа. Время покажет, какими будут последствия, добавил он.

https://1prime.ru/20240621/putin-849382769.html

севастополь

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севастополь, дмитрий песков, теракт, всу