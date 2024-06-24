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В Польше на азотном заводе прогремел взрыв
В Польше на азотном заводе прогремел взрыв - 24.06.2024, ПРАЙМ
В Польше на азотном заводе прогремел взрыв
На востоке Польши произошел взрыв на заводе по производству азотных удобрений, сообщает радиостанция RMF FM. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T21:39+0300
2024-06-24T21:39+0300
2024-06-24T21:39+0300
происшествия
польша
пожар
взрыв
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ВАРШАВА, 24 июн — ПРАЙМ. На востоке Польши произошел взрыв на заводе по производству азотных удобрений, сообщает радиостанция RMF FM. "Взрыв произошел на азотном заводе в Пулавах (Люблинское воеводство)", — говорится в сообщении. По неофициальной информации, в результате инцидента пострадали два человека, которые получили ожоги. На месте работает пожарная стража. В последнее время в Польше произошло несколько крупных пожаров: сгорел крупный торговый центр, пострадал автобусный парк, огонь повредил школу, в школе пожарных произошёл взрыв, а на свалке химических отходов случился крупный пожар.Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что подозревает иностранные спецслужбы в связи с чередой пожаров в стране.
https://1prime.ru/20240623/polsha-849418477.html
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польша, пожар, взрыв
Происшествия, ПОЛЬША, пожар, взрыв
В Польше на азотном заводе прогремел взрыв
RMF: в Польше на азотном заводе прогремел взрыв, на месте работают пожарные
ВАРШАВА, 24 июн — ПРАЙМ.
На востоке Польши произошел взрыв на заводе по производству азотных удобрений, сообщает радиостанция RMF FM
.
"Взрыв произошел на азотном заводе в Пулавах (Люблинское воеводство)", — говорится в сообщении.
По неофициальной информации, в результате инцидента пострадали два человека, которые получили ожоги. На месте работает пожарная стража.
В последнее время в Польше произошло несколько крупных пожаров: сгорел крупный торговый центр, пострадал автобусный парк, огонь повредил школу, в школе пожарных произошёл взрыв, а на свалке химических отходов случился крупный пожар.
Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что подозревает иностранные спецслужбы в связи с чередой пожаров в стране.
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