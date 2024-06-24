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Пожар вспыхнул в НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Пожар вспыхнул в НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино
Пожар вспыхнул в НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино - 24.06.2024, ПРАЙМ
Пожар вспыхнул в НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино
Пожар вспыхнул на территории научно-исследовательского института "Платан" в Фрязино Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T15:35+0300
2024-06-24T15:55+0300
происшествия
россия
пожар
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Пожар вспыхнул на территории научно-исследовательского института "Платан" в Фрязино Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Поступило сообщение о возгорании в здании НИИ "Платан" в Фрязино", — сказал собеседник агентства. По его словам, площадь и обстоятельства пожара выясняются. По предварительной информации от ГУ МЧС России, в здании находятся еще девять человек.Сообщается, что пожарные службы организовали спасение людей с верхних этажей здания института.НИИ "Платан" производит электронные детали и радиокомпоненты, проводя теоретические и практические исследования. На территории института также располагается завод.
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россия, пожар
Происшествия, РОССИЯ, пожар
15:35 24.06.2024 (обновлено: 15:55 24.06.2024)
 
Пожар вспыхнул в НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино

Пожар вспыхнул в НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРабота службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово
Работа службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Пожар вспыхнул на территории научно-исследовательского института "Платан" в Фрязино Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступило сообщение о возгорании в здании НИИ "Платан" в Фрязино", — сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь и обстоятельства пожара выясняются. По предварительной информации от ГУ МЧС России, в здании находятся еще девять человек.
Сообщается, что пожарные службы организовали спасение людей с верхних этажей здания института.
НИИ "Платан" производит электронные детали и радиокомпоненты, проводя теоретические и практические исследования. На территории института также располагается завод.
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