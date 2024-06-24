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Площадь пожара в горящем здании во Фрязино достигла 3,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в горящем здании во Фрязино достигла 3,5 тысячи "квадратов" - 24.06.2024, ПРАЙМ
Площадь пожара в горящем здании во Фрязино достигла 3,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в здании на территории НИИ "Платан" достигла 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T16:32+0300
2024-06-24T16:32+0300
2024-06-24T16:38+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Площадь пожара в здании на территории НИИ "Платан" достигла 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.Ранее сообщалось, что здание загорелось во Фрязино Московской области."По уточненной информации, площадь пожара составляет 2,3 тысячи квадратных метров", - отметили в ведомстве.Ранее представитель экстренных служб говорил, что площадь пожара составляет 2,3 тысячи квадратных метра.В пресс-службе МЧС России агентству добавили, что огнем охвачены четыре этажа. Экстренные службы работают над спасением людей, отметили там.
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пожар, подмосковье
Происшествия, пожар, ПОДМОСКОВЬЕ
Площадь пожара в горящем здании во Фрязино достигла 3,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в горящем здании НИИ в подмосковном Фрязино достигла 3,5 тысячи "квадратов"
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Площадь пожара в здании на территории НИИ "Платан" достигла 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Ранее сообщалось, что здание загорелось во Фрязино Московской области.
"По уточненной информации, площадь пожара составляет 2,3 тысячи квадратных метров", - отметили в ведомстве.
Ранее представитель экстренных служб говорил, что площадь пожара составляет 2,3 тысячи квадратных метра.
В пресс-службе МЧС России агентству добавили, что огнем охвачены четыре этажа. Экстренные службы работают над спасением людей, отметили там.