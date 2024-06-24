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При пожаре во Фрязино погибли два человека
При пожаре во Фрязино погибли два человека - 24.06.2024, ПРАЙМ
При пожаре во Фрязино погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в подмосковном Фрязино, написал в Telegram губернатор Московской области Андрей Воробьев. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T17:06+0300
2024-06-24T17:06+0300
2024-06-24T17:10+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Два человека погибли при пожаре в подмосковном Фрязино, написал в Telegram губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пожар вспыхнул в здании НИИ "Платан" в понедельник днем. По последним данным, его площадь возросла до четырех тысяч квадратных метров. Несколько минут назад представитель экстренных служб сообщал РИА Новости об одном погибшем."К сожалению, при пожаре во Фрязино погибли два человека. Пожарные продолжают тушить огонь. На месте работает 12 бригад скорой", - сообщил Воробьев.В пресс-службе МЧС России рассказали агентству РИА Новости, что для тушения пожара во Фрязино направили вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.Позднее представитель экстренных служб сообщил об обрушении конструкции здания.
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Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, пожар
При пожаре во Фрязино погибли два человека
Губернатор Подмосковья Воробьев: два человека погибли при пожаре во Фрязино
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Два человека погибли при пожаре в подмосковном Фрязино, написал в Telegram губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Пожар вспыхнул в здании НИИ "Платан" в понедельник днем. По последним данным, его площадь возросла до четырех тысяч квадратных метров. Несколько минут назад представитель экстренных служб сообщал РИА Новости об одном погибшем.
"К сожалению, при пожаре во Фрязино погибли два человека. Пожарные продолжают тушить огонь. На месте работает 12 бригад скорой", - сообщил Воробьев.
В пресс-службе МЧС России рассказали агентству РИА Новости, что для тушения пожара во Фрязино направили вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.
Позднее представитель экстренных служб сообщил об обрушении конструкции здания.