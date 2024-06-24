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Площадь пожара в НИИ "Платан" возросла до 4500 квадратных метров

Площадь пожара в НИИ "Платан" возросла до 4500 квадратных метров - 24.06.2024, ПРАЙМ

Площадь пожара в НИИ "Платан" возросла до 4500 квадратных метров

Площадь пожара в здании в подмосковном Фрязино увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T17:31+0300

2024-06-24T17:31+0300

2024-06-24T17:47+0300

происшествия

россия

подмосковье

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Площадь пожара в здании в подмосковном Фрязино увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По уточненной информации, площадь пожара возросла до 4500 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.Второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра направлен для тушения крупного пожара в административном здании НИИ "Платан".Пожар произошел в подмосковном Фрязино в понедельник. Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Для тушения пожара направили два вертолета Ка-32.ГСУ СК возбудили по факту гибели двух человек в пожаре в административном здании института возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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