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По делу о пожаре в НИИ "Платан" возбудили уголовное дело
По делу о пожаре в НИИ "Платан" возбудили уголовное дело - 24.06.2024, ПРАЙМ
По делу о пожаре в НИИ "Платан" возбудили уголовное дело
Из-за гибели двух человек в пожаре в НИИ во Фрязино заведено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T17:33+0300
2024-06-24T17:33+0300
2024-06-24T17:43+0300
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Из-за гибели двух человек в пожаре в НИИ во Фрязино заведено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области. ГСУ СК возбудили по факту гибели двух человек в пожаре в административном здании института возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один из пострадавших при пожаре во Фрязино в тяжелом состоянии в реанимации, он подключен к системе ИВЛ.Пожар произошел в подмосковном Фрязино в понедельник. Площадь пожара составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Для тушения пожара направили два вертолета Ка-32.
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Происшествия, РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, пожар, СК РФ
По делу о пожаре в НИИ "Платан" возбудили уголовное дело
ГСУ СК: уголовное дело заведено из-за смерти двух человек в пожаре во Фрязино
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Из-за гибели двух человек в пожаре в НИИ во Фрязино заведено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
ГСУ СК возбудили по факту гибели двух человек в пожаре в административном здании института возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один из пострадавших при пожаре во Фрязино в тяжелом состоянии в реанимации, он подключен к системе ИВЛ.
Пожар произошел в подмосковном Фрязино в понедельник. Площадь пожара составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Для тушения пожара направили два вертолета Ка-32.