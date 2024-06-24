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По делу о пожаре в НИИ "Платан" возбудили уголовное дело

По делу о пожаре в НИИ "Платан" возбудили уголовное дело - 24.06.2024, ПРАЙМ

По делу о пожаре в НИИ "Платан" возбудили уголовное дело

Из-за гибели двух человек в пожаре в НИИ во Фрязино заведено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T17:33+0300

2024-06-24T17:33+0300

2024-06-24T17:43+0300

происшествия

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пожар

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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Из-за гибели двух человек в пожаре в НИИ во Фрязино заведено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области. ГСУ СК возбудили по факту гибели двух человек в пожаре в административном здании института возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один из пострадавших при пожаре во Фрязино в тяжелом состоянии в реанимации, он подключен к системе ИВЛ.Пожар произошел в подмосковном Фрязино в понедельник. Площадь пожара составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Для тушения пожара направили два вертолета Ка-32.

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