Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыты подробности гибели двух человек при пожаре во Фрязино - 24.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240624/pozhar-849452350.html
Раскрыты подробности гибели двух человек при пожаре во Фрязино
Раскрыты подробности гибели двух человек при пожаре во Фрязино - 24.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыты подробности гибели двух человек при пожаре во Фрязино
Два человека, погибшие при пожаре в Подмосковье, выпрыгнули из огня в попытках спастись, сообщил представитель экстренных служб агентству РИА Новости. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T17:45+0300
2024-06-24T17:45+0300
происшествия
подмосковье
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/18/849449227_0:104:1203:781_1920x0_80_0_0_d3ffe7b9eca06a7a041a61327d7f60e4.jpg
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Два человека, погибшие при пожаре в Подмосковье, выпрыгнули из огня в попытках спастись, сообщил представитель экстренных служб агентству РИА Новости.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев писал в телеграм, что при пожаре в здании НИИ "Платан" погибли два человека."Погибшие два человека выпрыгнули из окна", - рассказал собеседник РИА.По последним данным, площадь пожара возросла до 4,5 тысячи квадратных метров, на тушение направили второй вертолет Ка-32.
подмосковье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/18/849449227_12:0:1191:884_1920x0_80_0_0_a0e88c16d6d572e7d41092704ed8e542.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
подмосковье
Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ
17:45 24.06.2024
 
Раскрыты подробности гибели двух человек при пожаре во Фрязино

Двое погибших при пожаре в подмосковном Фрязино, спасаясь от огня, выпрыгнули из окна

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкПожар на территории НИИ "Платон"
Пожар на территории НИИ Платон - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Два человека, погибшие при пожаре в Подмосковье, выпрыгнули из огня в попытках спастись, сообщил представитель экстренных служб агентству РИА Новости.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев писал в телеграм, что при пожаре в здании НИИ "Платан" погибли два человека.
"Погибшие два человека выпрыгнули из окна", - рассказал собеседник РИА.
По последним данным, площадь пожара возросла до 4,5 тысячи квадратных метров, на тушение направили второй вертолет Ка-32.
 
ПроисшествияПОДМОСКОВЬЕ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала