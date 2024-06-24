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Раскрыты подробности гибели двух человек при пожаре во Фрязино

Раскрыты подробности гибели двух человек при пожаре во Фрязино - 24.06.2024, ПРАЙМ

Раскрыты подробности гибели двух человек при пожаре во Фрязино

Два человека, погибшие при пожаре в Подмосковье, выпрыгнули из огня в попытках спастись, сообщил представитель экстренных служб агентству РИА Новости. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T17:45+0300

2024-06-24T17:45+0300

2024-06-24T17:45+0300

происшествия

подмосковье

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Два человека, погибшие при пожаре в Подмосковье, выпрыгнули из огня в попытках спастись, сообщил представитель экстренных служб агентству РИА Новости.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев писал в телеграм, что при пожаре в здании НИИ "Платан" погибли два человека."Погибшие два человека выпрыгнули из окна", - рассказал собеседник РИА.По последним данным, площадь пожара возросла до 4,5 тысячи квадратных метров, на тушение направили второй вертолет Ка-32.

подмосковье

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подмосковье