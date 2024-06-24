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Четыре этажа здания в подмосковном Фрязино полностью выгорели при пожаре

Четыре этажа здания в подмосковном Фрязино полностью выгорели при пожаре - 24.06.2024, ПРАЙМ

Четыре этажа здания в подмосковном Фрязино полностью выгорели при пожаре

При пожаре во Фрязино Московской области полностью выгорели четыре этажа, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T18:01+0300

2024-06-24T18:01+0300

2024-06-24T18:01+0300

происшествия

подмосковье

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. При пожаре во Фрязино Московской области полностью выгорели четыре этажа, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. "Этажи с 5 по 8 полностью выгорели", - рассказал собеседник агентства.По последним данным, площадь пожара достигла 4,5 тысячи "квадратов", два человека погибли.

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подмосковье