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Площадь пожара во Фрязино выросла до пяти тысяч "квадратов"
Площадь пожара во Фрязино выросла до пяти тысяч "квадратов" - 24.06.2024, ПРАЙМ
Площадь пожара во Фрязино выросла до пяти тысяч "квадратов"
Площадь пожара в здании института в подмосковном Фрязино возросла до 5000 квадратных метров, сообщает МЧС РФ. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T19:03+0300
2024-06-24T19:03+0300
2024-06-24T19:04+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Площадь пожара в здании института в подмосковном Фрязино возросла до 5000 квадратных метров, сообщает МЧС РФ.Отмечается, что тушение возгорания осложняется наличием внутри здания баллонов с газовоздушной смесью.Огонь распространился на четвёртый и пятый этажи, происходит обрушение конструкций. Наблюдается густой чёрный дым, а также видны летящие куски пепла.Пожар вспыхнул в здании НИИ "Платан" в понедельник днем. Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Для тушения пожара направили два вертолета Ка-32.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один из пострадавших при пожаре во Фрязино в тяжелом состоянии в реанимации, он подключен к системе ИВЛ. Два человека погибли, судьба шести человек остается неизвестной.ГСУ СК возбудили по факту гибели двух человек в пожаре в административном здании института возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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Происшествия, пожар, РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ
Площадь пожара во Фрязино выросла до пяти тысяч "квадратов"
Площадь пожара во Фрязино выросла до пяти тысяч квадратных метров
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Площадь пожара в здании института в подмосковном Фрязино возросла до 5000 квадратных метров, сообщает МЧС РФ.
Отмечается, что тушение возгорания осложняется наличием внутри здания баллонов с газовоздушной смесью.
Огонь распространился на четвёртый и пятый этажи, происходит обрушение конструкций. Наблюдается густой чёрный дым, а также видны летящие куски пепла.
Пожар вспыхнул в здании НИИ "Платан" в понедельник днем. Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Для тушения пожара направили два вертолета Ка-32.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один из пострадавших при пожаре во Фрязино в тяжелом состоянии в реанимации, он подключен к системе ИВЛ. Два человека погибли, судьба шести человек остается неизвестной.
Раскрыты подробности гибели двух человек при пожаре во Фрязино
ГСУ СК возбудили по факту гибели двух человек в пожаре в административном здании института возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).