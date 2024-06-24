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Пожар в научном институте во Фрязино локализован - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Пожар в научном институте во Фрязино локализован
Пожар в научном институте во Фрязино локализован - 24.06.2024, ПРАЙМ
Пожар в научном институте во Фрязино локализован
Пожар в горящем здании на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино локализован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T20:05+0300
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происшествия
россия
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Пожар в горящем здании на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино локализован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "В подмосковном Фрязино сотрудники МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении.Пожар вспыхнул в здании НИИ "Платан" в понедельник днем. Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Для тушения пожара направили два вертолета Ка-32.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один из пострадавших при пожаре во Фрязино в тяжелом состоянии в реанимации, он подключен к системе ИВЛ. Два человека погибли, судьба шести человек остается неизвестной.
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россия, подмосковье, мчс, мчс россии
Происшествия, РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, МЧС, МЧС России
20:05 24.06.2024
 
Пожар в научном институте во Фрязино локализован

МЧС: Пожар во Фрязино локализован

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкПожар на территории НИИ "Платон"
Пожар на территории НИИ Платон - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Пожар в горящем здании на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино локализован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
"В подмосковном Фрязино сотрудники МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении.
Пожар вспыхнул в здании НИИ "Платан" в понедельник днем. Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Для тушения пожара направили два вертолета Ка-32.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один из пострадавших при пожаре во Фрязино в тяжелом состоянии в реанимации, он подключен к системе ИВЛ. Два человека погибли, судьба шести человек остается неизвестной.
 
ПроисшествияРОССИЯПОДМОСКОВЬЕМЧСМЧС России
 
 
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