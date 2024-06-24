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Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве

Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве - 24.06.2024, ПРАЙМ

Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве

Здание в подмосковном Фрязино, в котором произошел пожар, находится под конкурсным управлением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T21:24+0300

2024-06-24T21:24+0300

2024-06-24T21:24+0300

происшествия

подмосковье

россия

пожар

аренда

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ФРЯЗИНО (Московская обл.), 24 июн — ПРАЙМ. Здание в подмосковном Фрязино, в котором произошел пожар, находится под конкурсным управлением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Что касается статуса здания, то оно в банкротстве, конкурсное управление здесь, 30 компаний. Как правило, это ИП и малые предприятия арендовали помещения под разные цели — например, упаковка или что-то связанное с легким производством", — сказал он журналистам во время своего визита на место происшествия.Пожар вспыхнул в здании НИИ "Платан" в понедельник днем. Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Для тушения пожара направили два вертолета Ка-32.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один из пострадавших при пожаре во Фрязино в тяжелом состоянии в реанимации, он подключен к системе ИВЛ. Два человека погибли, судьба шести человек остается неизвестной.

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подмосковье, россия, пожар, аренда