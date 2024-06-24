https://1prime.ru/20240624/pozhar-849457933.html
Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве
Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве - 24.06.2024, ПРАЙМ
Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве
Здание в подмосковном Фрязино, в котором произошел пожар, находится под конкурсным управлением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T21:24+0300
2024-06-24T21:24+0300
2024-06-24T21:24+0300
происшествия
подмосковье
россия
пожар
аренда
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/18/849453241_0:14:1090:627_1920x0_80_0_0_d7fae6f1cf82a90a657475af52ade9a3.jpg
ФРЯЗИНО (Московская обл.), 24 июн — ПРАЙМ. Здание в подмосковном Фрязино, в котором произошел пожар, находится под конкурсным управлением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Что касается статуса здания, то оно в банкротстве, конкурсное управление здесь, 30 компаний. Как правило, это ИП и малые предприятия арендовали помещения под разные цели — например, упаковка или что-то связанное с легким производством", — сказал он журналистам во время своего визита на место происшествия.Пожар вспыхнул в здании НИИ "Платан" в понедельник днем. Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Для тушения пожара направили два вертолета Ка-32.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один из пострадавших при пожаре во Фрязино в тяжелом состоянии в реанимации, он подключен к системе ИВЛ. Два человека погибли, судьба шести человек остается неизвестной.
https://1prime.ru/20240624/pozhar-849457066.html
подмосковье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/18/849453241_225:0:1090:649_1920x0_80_0_0_710cf2dc9b96896b25973b2d6624b694.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подмосковье, россия, пожар, аренда
Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, РОССИЯ, пожар, аренда
Здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве
Воробьев: здание во Фрязино, где произошел пожар, находится в банкротстве
ФРЯЗИНО (Московская обл.), 24 июн — ПРАЙМ. Здание в подмосковном Фрязино, в котором произошел пожар, находится под конкурсным управлением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Что касается статуса здания, то оно в банкротстве, конкурсное управление здесь, 30 компаний. Как правило, это ИП и малые предприятия арендовали помещения под разные цели — например, упаковка или что-то связанное с легким производством", — сказал он журналистам во время своего визита на место происшествия.
Пожар вспыхнул в здании НИИ "Платан" в понедельник днем. Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Для тушения пожара направили два вертолета Ка-32.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один из пострадавших при пожаре во Фрязино в тяжелом состоянии в реанимации, он подключен к системе ИВЛ. Два человека погибли, судьба шести человек остается неизвестной.
Пожар в научном институте во Фрязино локализован