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Открытое горение в здании в Фрязино ликвидировано

Открытое горение в здании в Фрязино ликвидировано - 24.06.2024, ПРАЙМ

Открытое горение в здании в Фрязино ликвидировано

Открытое горение в здании в Фрязино ликвидировано, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T22:02+0300

2024-06-24T22:02+0300

2024-06-24T22:02+0300

происшествия

россия

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пожар

мчс

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Открытое горение в здании в Фрязино ликвидировано, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение во Фрязино", — говорится в сообщении.Пожар вспыхнул в здании НИИ "Платан" в понедельник днем. Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Для тушения пожара направили два вертолета Ка-32.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один из пострадавших при пожаре во Фрязино в тяжелом состоянии в реанимации, он подключен к системе ИВЛ. Два человека погибли, судьба шести человек остается неизвестной.

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россия, подмосковье, пожар, мчс