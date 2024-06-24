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Открытое горение в здании в Фрязино ликвидировано
Открытое горение в здании в Фрязино ликвидировано - 24.06.2024, ПРАЙМ
Открытое горение в здании в Фрязино ликвидировано
Открытое горение в здании в Фрязино ликвидировано, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T22:02+0300
2024-06-24T22:02+0300
2024-06-24T22:02+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Открытое горение в здании в Фрязино ликвидировано, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение во Фрязино", — говорится в сообщении.Пожар вспыхнул в здании НИИ "Платан" в понедельник днем. Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Для тушения пожара направили два вертолета Ка-32.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один из пострадавших при пожаре во Фрязино в тяжелом состоянии в реанимации, он подключен к системе ИВЛ. Два человека погибли, судьба шести человек остается неизвестной.
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Происшествия, РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, пожар, МЧС
Открытое горение в здании в Фрязино ликвидировано
МЧС: открытое горение в здании в Фрязино ликвидировано
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Открытое горение в здании в Фрязино ликвидировано, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение во Фрязино", — говорится в сообщении.
Пожар вспыхнул в здании НИИ "Платан" в понедельник днем. Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Для тушения пожара направили два вертолета Ка-32.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один из пострадавших при пожаре во Фрязино в тяжелом состоянии в реанимации, он подключен к системе ИВЛ. Два человека погибли, судьба шести человек остается неизвестной.