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В ООН осудили применение кассетных боеприпасов в гражданских районах

В ООН осудили применение кассетных боеприпасов в гражданских районах - 24.06.2024, ПРАЙМ

В ООН осудили применение кассетных боеприпасов в гражданских районах

Применение кассетных боеприпасов против населенных районов идет вразрез с принципами международного права, заявила РИА Новости официальный представитель... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T15:38+0300

2024-06-24T15:38+0300

2024-06-24T15:54+0300

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ЖЕНЕВА, 24 июн – ПРАЙМ. Применение кассетных боеприпасов против населенных районов идет вразрез с принципами международного права, заявила РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел после ударов по Севастополю. "Хотя кассетные боеприпасы сами по себе не запрещены международным гуманитарным правом, УВКПЧ ООН придерживается позиции, согласно которой их применение в населенных районах несовместимо с принципами международного гуманитарного права, в частности с запретом неизбирательных нападений. Поэтому мы призываем все государства прекратить применение кассетных боеприпасов, учитывая степень риска для гражданского населения", — сказала она. Она подчеркнула, что гражданские лица беззащитны перед взрывоопасными пережитками войны в течение десятилетий после применения подобных снарядов.Троссел призывает Россию и Украину ратифицировать Конвенцию по кассетным боеприпасам, полностью запрещающую их применение.23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали.24 июня в Севастополе и Крыму объявили днем траура.

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