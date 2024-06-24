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В ГД внесли законопроект о запрете дискриминации российских приложений
В ГД внесли законопроект о запрете дискриминации российских приложений - 24.06.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли законопроект о запрете дискриминации российских приложений
Законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков на иностранных магазинах приложений, таких как App Store и Google Play внесен в... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T11:47+0300
2024-06-24T11:47+0300
2024-06-24T11:47+0300
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МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков на иностранных магазинах приложений, таких как App Store и Google Play внесен в Госдуму, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Авторами проекта выступили в том числе депутаты Госдумы Антон Горелкин, Андрей Луговой и другие. "Законопроектом запрещается устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российских приложений и единого магазина приложений, в том числе ограничивающие поиск, обновление приложений, управление их настройками, обеспечение взаимодействия с потребителями, направление им уведомлений, а также ограничивать осуществление потребителями платежей при использовании российских приложений", - сказано в пояснительной записке к проекту. Также проектом предлагается установить, что при продаже телефонов в РФ на них должна быть представлена возможность устанавливать и обновлять приложения через единый магазин приложений (RuStore), а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений.
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мобильные приложения, россия, госдума
мобильные приложения, РОССИЯ, Госдума
В ГД внесли законопроект о запрете дискриминации российских приложений
В ГД внесли проект о запрете дискриминации российских приложений на иностранных магазинах
МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков на иностранных магазинах приложений, таких как App Store и Google Play внесен в Госдуму, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Авторами проекта выступили в том числе депутаты Госдумы Антон Горелкин, Андрей Луговой и другие.
"Законопроектом запрещается устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российских приложений и единого магазина приложений, в том числе ограничивающие поиск, обновление приложений, управление их настройками, обеспечение взаимодействия с потребителями, направление им уведомлений, а также ограничивать осуществление потребителями платежей при использовании российских приложений", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Также проектом предлагается установить, что при продаже телефонов в РФ на них должна быть представлена возможность устанавливать и обновлять приложения через единый магазин приложений (RuStore), а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений.
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