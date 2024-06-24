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Путин поблагодарил лидеров КНДР и Вьетнама за радушный прием
Путин поблагодарил лидеров КНДР и Вьетнама за радушный прием - 24.06.2024, ПРАЙМ
Путин поблагодарил лидеров КНДР и Вьетнама за радушный прием
Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за замечательный прием и сердечное гостеприимство, аналогичную благодарность он выразил... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T09:33+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за замечательный прием и сердечное гостеприимство, аналогичную благодарность он выразил президенту Вьетнама То Ламу. Обе телеграммы опубликованы на сайте Кремля."Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, хотел бы выразить Вам самую искреннюю признательность за замечательный прием и сердечное гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе пребывания в Корейской Народно-Демократической Республике", - говорится в тексте послания.По словам Путина, государственный визит имел особое значение, поскольку обеспечил вывод двусторонних отношений на "беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства". Кроме того, российский лидер отметил появление новых горизонтов для развития двустороннего сотрудничества и выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и совместной работы.Он также заверил, что Ким Чен Ын всегда желанный и дорогой гость на российской земле.Также телеграмму с благодарностью за теплый прием Путин направил президенту Вьетнама То Ламу."Уважаемый товарищ генеральный секретарь, уважаемый товарищ президент, хотел бы от души поблагодарить вас за радушный приём и незабываемое гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита во Вьетнам", - отметил глава российского государства.По словам Путина, поездка во Вьетнам оставила у него самые добрые впечатления. Президент России отметил, что переговоры в Ханое были по-настоящему конструктивными и результативными. Он выразил уверенность в том, что реализация достигнутых двусторонних договорённостей будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами.
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владимир путин, кндр, россия, вьетнам, ким чен ын
Владимир Путин, КНДР, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Ким Чен Ын
Путин поблагодарил лидеров КНДР и Вьетнама за радушный прием
Путин направил телеграммы лидерам КНДР и Вьетнама, поблагодарив за теплый прием
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за замечательный прием и сердечное гостеприимство, аналогичную благодарность он выразил президенту Вьетнама То Ламу. Обе телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, хотел бы выразить Вам самую искреннюю признательность за замечательный прием и сердечное гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе пребывания в Корейской Народно-Демократической Республике", - говорится в тексте послания.
По словам Путина, государственный визит имел особое значение, поскольку обеспечил вывод двусторонних отношений на "беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства". Кроме того, российский лидер отметил появление новых горизонтов для развития двустороннего сотрудничества и выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и совместной работы.Он также заверил, что Ким Чен Ын всегда желанный и дорогой гость на российской земле.
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Также телеграмму с благодарностью за теплый прием Путин направил президенту Вьетнама То Ламу.
"Уважаемый товарищ генеральный секретарь, уважаемый товарищ президент, хотел бы от души поблагодарить вас за радушный приём и незабываемое гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита во Вьетнам", - отметил глава российского государства.
По словам Путина, поездка во Вьетнам оставила у него самые добрые впечатления. Президент России отметил, что переговоры в Ханое были по-настоящему конструктивными и результативными. Он выразил уверенность в том, что реализация достигнутых двусторонних договорённостей будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами.