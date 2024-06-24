https://1prime.ru/20240624/putin-849431234.html

"Заставляет напрячься". В Китае объяснили, почему США боятся Путина

"Заставляет напрячься". В Китае объяснили, почему США боятся Путина - 24.06.2024, ПРАЙМ

"Заставляет напрячься". В Китае объяснили, почему США боятся Путина

Российско-американские отношения всегда были довольно сложными, однако, несмотря на это, США продолжают опасаться российского президента Владимира Путина, пишет | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T10:51+0300

2024-06-24T10:51+0300

2024-06-24T11:13+0300

россия

сша

владимир путин

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Российско-американские отношения всегда были довольно сложными, однако, несмотря на это, США продолжают опасаться российского президента Владимира Путина, пишет китайское издание Baijiahao.Так, авторы статьи отмечают, что Соединенные Штаты опасаются Путина из-за его жесткого внешнеполитического курса и политической мудрости. Более того, по словам автора статьи, американцы беспокоятся из ядерного потенциала России. В свою очередь российских президент не раз подчеркивал военные возможности страны, несколько раз осуществлял модернизацию оружия и проводил учения нестратегических ядерных сил.Отмечается, что еще одной причиной беспокойства Вашингтона выступает энергетические возможности России, так как она является одним из крупнейших поставщиков энергетических ресурсов.Кроме того, не остаются без внимания политическая харизма российского лидера.Как отмечает издание, в первую очередь этим объясняется "зависть" американцев к президенту Владимиру Путину.

https://1prime.ru/20240624/putin-849428834.html

сша

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россия, сша, владимир путин