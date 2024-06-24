https://1prime.ru/20240624/putin-849431993.html
Путин сделал жесткое предупреждение Западу, пишут СМИ
Путин сделал жесткое предупреждение Западу, пишут СМИ - 24.06.2024, ПРАЙМ
Путин сделал жесткое предупреждение Западу, пишут СМИ
Рабочий визит российского лидера Владимира Путина в КНДР стал тревожным сигналом для западных государств. Об этом сообщает издание The Associated Press. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T11:30+0300
2024-06-24T11:30+0300
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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Рабочий визит российского лидера Владимира Путина в КНДР стал тревожным сигналом для западных государств. Об этом сообщает издание The Associated Press."За улыбками, воздушными шарами и торжественной церемонией, которые сопровождали визит президента Владимира Путина в Северную Корею на прошлой неделе звучал мощный сигнал: в условиях нарастающей конфронтации с США и их союзниками из-за Украины российский лидер готов бросить небывалый вызов интересам Запада", — говорится в материале газеты.Кроме того, издание упомянуло соглашение, которое Путин подписал с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эта договоренность предполагает взаимную военную помощь обеих стран в случае нападения на одну из них.Кроме того, как заявил Путин, Россия оставит за собой право поставлять Северной Корее свое оружие. В этой связи газета пишет, что подобное решение может дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове и за его пределами. Так, согласно статье, это соглашение стало ответом на накачивание Киева вооружением со стороны Североатлантического альянса, которое ВСУ может использовать для атак на российскую территорию.В свою очередь российский президент подчеркнул, что и Россия, и КНДР проводят независимую внешнюю политику и не признают язык шантажа и диктата.
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РОССИЯ, КНДР, Владимир Путин, НАТО
Путин сделал жесткое предупреждение Западу, пишут СМИ
AP: Путин послал Западу мощный сигнал своим визитом в Пхеньян
МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ.
Рабочий визит российского лидера Владимира Путина в КНДР стал тревожным сигналом для западных государств. Об этом сообщает издание The Associated Press
.
"За улыбками, воздушными шарами и торжественной церемонией, которые сопровождали визит президента Владимира Путина в Северную Корею на прошлой неделе звучал мощный сигнал: в условиях нарастающей конфронтации с США и их союзниками из-за Украины российский лидер готов бросить небывалый вызов интересам Запада", — говорится в материале газеты.
Кроме того, издание упомянуло соглашение, которое Путин подписал с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эта договоренность предполагает взаимную военную помощь обеих стран в случае нападения на одну из них.
Кроме того, как заявил Путин, Россия оставит за собой право поставлять Северной Корее свое оружие. В этой связи газета пишет, что подобное решение может дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове и за его пределами.
Так, согласно статье, это соглашение стало ответом на накачивание Киева вооружением со стороны Североатлантического альянса, которое ВСУ может использовать для атак на российскую территорию.
В свою очередь российский президент подчеркнул, что и Россия, и КНДР проводят независимую внешнюю политику и не признают язык шантажа и диктата.
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