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Путин поручил разработать предложения по стимулированию ВЭД на новых рынках - 24.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин поручил разработать предложения по стимулированию ВЭД на новых рынках
Путин поручил разработать предложения по стимулированию ВЭД на новых рынках - 24.06.2024, ПРАЙМ
Путин поручил разработать предложения по стимулированию ВЭД на новых рынках
Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров разработать меры стимулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на новых рынках стран... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T11:53+0300
2024-06-24T11:59+0300
россия
владимир путин
вэд
экономика
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров разработать меры стимулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на новых рынках стран Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии. Соответствующий документ по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) размещен на официальном портале Кремля.Отмечается, что меры будут разрабатываться при поддержке РСПП, а предоставить соответствующий доклад нужно до 1 августа 2024 годаОтветственным назначен российский премьер-министр Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, вэд
РОССИЯ, Владимир Путин, ВЭД, Экономика
11:53 24.06.2024 (обновлено: 11:59 24.06.2024)
 
Путин поручил разработать предложения по стимулированию ВЭД на новых рынках

Путин поручил до первого августа разработать предложения для стимулирования ВЭД

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров разработать меры стимулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на новых рынках стран Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии.
Соответствующий документ по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) размещен на официальном портале Кремля.
Отмечается, что меры будут разрабатываться при поддержке РСПП, а предоставить соответствующий доклад нужно до 1 августа 2024 года
Ответственным назначен российский премьер-министр Михаил Мишустин.
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинВЭД
 
 
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