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Путин поручил разработать предложения по стимулированию ВЭД на новых рынках

Путин поручил разработать предложения по стимулированию ВЭД на новых рынках - 24.06.2024, ПРАЙМ

Путин поручил разработать предложения по стимулированию ВЭД на новых рынках

Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров разработать меры стимулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на новых рынках стран... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T11:53+0300

2024-06-24T11:53+0300

2024-06-24T11:59+0300

россия

владимир путин

вэд

экономика

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров разработать меры стимулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на новых рынках стран Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии. Соответствующий документ по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) размещен на официальном портале Кремля.Отмечается, что меры будут разрабатываться при поддержке РСПП, а предоставить соответствующий доклад нужно до 1 августа 2024 годаОтветственным назначен российский премьер-министр Михаил Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, вэд