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Путин поручил разработать предложения по стимулированию ВЭД на новых рынках
Путин поручил разработать предложения по стимулированию ВЭД на новых рынках - 24.06.2024, ПРАЙМ
Путин поручил разработать предложения по стимулированию ВЭД на новых рынках
Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров разработать меры стимулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на новых рынках стран... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T11:53+0300
2024-06-24T11:53+0300
2024-06-24T11:59+0300
россия
владимир путин
вэд
экономика
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров разработать меры стимулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на новых рынках стран Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии. Соответствующий документ по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) размещен на официальном портале Кремля.Отмечается, что меры будут разрабатываться при поддержке РСПП, а предоставить соответствующий доклад нужно до 1 августа 2024 годаОтветственным назначен российский премьер-министр Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, вэд
РОССИЯ, Владимир Путин, ВЭД, Экономика
Путин поручил разработать предложения по стимулированию ВЭД на новых рынках
Путин поручил до первого августа разработать предложения для стимулирования ВЭД
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров разработать меры стимулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на новых рынках стран Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии.
Соответствующий документ по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) размещен на официальном портале Кремля.
Отмечается, что меры будут разрабатываться при поддержке РСПП, а предоставить соответствующий доклад нужно до 1 августа 2024 года
Ответственным назначен российский премьер-министр Михаил Мишустин.