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Путин поручил продлить упрощенный порядок регистрации в САР

Путин поручил продлить упрощенный порядок регистрации в САР - 24.06.2024, ПРАЙМ

Путин поручил продлить упрощенный порядок регистрации в САР

Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров до с первого июля продлить период действия упрощенного режима регистрации международных компаний... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T12:41+0300

2024-06-24T12:41+0300

2024-06-24T13:24+0300

россия

владимир путин

кабмин

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров до с первого июля продлить период действия упрощенного режима регистрации международных компаний и международных фондов в специальных административных районах (САР) при невозможности предоставления полного комплекта документов до 2025 года. Соответствующий документ, созданный по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), опубликован на официальном портале Кремля. Более того, глава государства дал правительству поручение подготовить изменения в законодательство по снижению с пяти миллиардов рублей до 500 миллионов рублей минимальной стоимости активов личного фонда, при котором можно прибрести статус международного личного фонда. Срок исполнения - первое августа.Ранее Путин оручил кабинету министров до первго июля разработать меры стимулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на новых рынках стран Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин