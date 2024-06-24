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Путин поручил продлить упрощенный порядок регистрации в САР - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил продлить упрощенный порядок регистрации в САР
Путин поручил продлить упрощенный порядок регистрации в САР - 24.06.2024, ПРАЙМ
Путин поручил продлить упрощенный порядок регистрации в САР
Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров до с первого июля продлить период действия упрощенного режима регистрации международных компаний... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T12:41+0300
2024-06-24T13:24+0300
россия
владимир путин
кабмин
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров до с первого июля продлить период действия упрощенного режима регистрации международных компаний и международных фондов в специальных административных районах (САР) при невозможности предоставления полного комплекта документов до 2025 года. Соответствующий документ, созданный по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), опубликован на официальном портале Кремля. Более того, глава государства дал правительству поручение подготовить изменения в законодательство по снижению с пяти миллиардов рублей до 500 миллионов рублей минимальной стоимости активов личного фонда, при котором можно прибрести статус международного личного фонда. Срок исполнения - первое августа.Ранее Путин оручил кабинету министров до первго июля разработать меры стимулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на новых рынках стран Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии.
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин, Кабмин
12:41 24.06.2024 (обновлено: 13:24 24.06.2024)
 
Путин поручил продлить упрощенный порядок регистрации в САР

Путин поручил продлить упрощенный порядок регистрации в САР до конца 2025 года

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров до с первого июля продлить период действия упрощенного режима регистрации международных компаний и международных фондов в специальных административных районах (САР) при невозможности предоставления полного комплекта документов до 2025 года.
Соответствующий документ, созданный по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), опубликован на официальном портале Кремля.
Более того, глава государства дал правительству поручение подготовить изменения в законодательство по снижению с пяти миллиардов рублей до 500 миллионов рублей минимальной стоимости активов личного фонда, при котором можно прибрести статус международного личного фонда. Срок исполнения - первое августа.
Ранее Путин оручил кабинету министров до первго июля разработать меры стимулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на новых рынках стран Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии.
 
КабминРОССИЯВладимир Путин
 
 
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