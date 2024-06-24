https://1prime.ru/20240624/putin-849435571.html
Путин поручил продлить упрощенный порядок регистрации в САР
Путин поручил продлить упрощенный порядок регистрации в САР - 24.06.2024, ПРАЙМ
Путин поручил продлить упрощенный порядок регистрации в САР
Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров до с первого июля продлить период действия упрощенного режима регистрации международных компаний... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T12:41+0300
2024-06-24T12:41+0300
2024-06-24T13:24+0300
россия
владимир путин
кабмин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849348469_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d08420f99dc526c5f4b6e80c2d2ffa7.jpg
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров до с первого июля продлить период действия упрощенного режима регистрации международных компаний и международных фондов в специальных административных районах (САР) при невозможности предоставления полного комплекта документов до 2025 года. Соответствующий документ, созданный по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), опубликован на официальном портале Кремля. Более того, глава государства дал правительству поручение подготовить изменения в законодательство по снижению с пяти миллиардов рублей до 500 миллионов рублей минимальной стоимости активов личного фонда, при котором можно прибрести статус международного личного фонда. Срок исполнения - первое августа.Ранее Путин оручил кабинету министров до первго июля разработать меры стимулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на новых рынках стран Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849348469_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_caad1558cce2db9e5e3a4f49649e841a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин, Кабмин
Путин поручил продлить упрощенный порядок регистрации в САР
Путин поручил продлить упрощенный порядок регистрации в САР до конца 2025 года
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров до с первого июля продлить период действия упрощенного режима регистрации международных компаний и международных фондов в специальных административных районах (САР) при невозможности предоставления полного комплекта документов до 2025 года.
Соответствующий документ, созданный по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), опубликован на официальном портале Кремля.
Более того, глава государства дал правительству поручение подготовить изменения в законодательство по снижению с пяти миллиардов рублей до 500 миллионов рублей минимальной стоимости активов личного фонда, при котором можно прибрести статус международного личного фонда. Срок исполнения - первое августа.
Ранее Путин оручил кабинету министров до первго июля разработать меры стимулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на новых рынках стран Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии.