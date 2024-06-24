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Евросоюз ввел санкции против "теневого флота" России - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Евросоюз ввел санкции против "теневого флота" России
Евросоюз ввел санкции против "теневого флота" России - 24.06.2024, ПРАЙМ
Евросоюз ввел санкции против "теневого флота" России
Евросоюз ввел санкции против 27 морских судов российского "тенефого флота". Об этом сообщается в распространенном заявлении Совета ЕС. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T11:15+0300
2024-06-24T11:48+0300
россия
ес
санкции против рф
энергетика
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - ПРАЙМ. Евросоюз ввел санкции против 27 морских судов российского "тенефого флота". Об этом сообщается в распространенном заявлении Совета ЕС.Совет Европейского союза 24 июня утвердил 14-й пакет санкций против России. Отмечается, что ЕС принимает подобные меры впервые. Они обусловлены "перевозкой военной техники для России, украинского зерна или поддержку энергетического сектора России посредством перевозки или перевалки сжиженного природого газа (СПГ)".Ранее сообщалось, что под новые санкции попали 116 российских физлиц и организаций. Более того, рестрикции наложены на предприятия из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против России.После начала 24 февраля 2022 года российской специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в Москве не питают иллюзий касательно антироссийских санкций и понимают, что давление на Россию будет только усиливаться.
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россия, ес, санкции против рф
РОССИЯ, ЕС, санкции против РФ, Энергетика
11:15 24.06.2024 (обновлено: 11:48 24.06.2024)
 
Евросоюз ввел санкции против "теневого флота" России

Евросоюз ввел ограничения против 27 российских морских судов

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - ПРАЙМ. Евросоюз ввел санкции против 27 морских судов российского "тенефого флота". Об этом сообщается в распространенном заявлении Совета ЕС.
Совет Европейского союза 24 июня утвердил 14-й пакет санкций против России.
Отмечается, что ЕС принимает подобные меры впервые. Они обусловлены "перевозкой военной техники для России, украинского зерна или поддержку энергетического сектора России посредством перевозки или перевалки сжиженного природого газа (СПГ)".
Ранее сообщалось, что под новые санкции попали 116 российских физлиц и организаций. Более того, рестрикции наложены на предприятия из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против России.
После начала 24 февраля 2022 года российской специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в Москве не питают иллюзий касательно антироссийских санкций и понимают, что давление на Россию будет только усиливаться.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
Евросоюз начнет работу над 15-м пакетом антироссийских санкций
10:05
 
ЭнергетикаРОССИЯЕСсанкции против РФ
 
 
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