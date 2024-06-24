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Постпредство: ЕС в 14-м пакете санкций против России "начал бить по своим" - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Постпредство: ЕС в 14-м пакете санкций против России "начал бить по своим"
Постпредство: ЕС в 14-м пакете санкций против России "начал бить по своим" - 24.06.2024, ПРАЙМ
Постпредство: ЕС в 14-м пакете санкций против России "начал бить по своим"
Европейский союз в 14-м пакете антироссийских санкций "начал конкретно бить по своим", говорится в поступившем в РИА Новости комментарии постоянного... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T18:22+0300
2024-06-24T18:22+0300
политика
санкции против рф
европа
ес
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Европейский союз в 14-м пакете антироссийских санкций "начал конкретно бить по своим", говорится в поступившем в РИА Новости комментарии постоянного представительства России при Евросоюзе. "На четырнадцатый раз Евросоюз начал конкретно бить уже по своим, видимо, посчитав, что европейский бизнес без критических для себя последствий сможет выдержать новый удар. По сути, местных экономоператоров, вопреки их коммерческим интересам и здравому смыслу, есовцы ставят перед выбором – кто не с нами, тот против нас. Похоже, в Брюсселе считают, что теперь прибыль должна определяться не экономическими расчетами, а идеологическими догмами", — указали в представительстве. Там подчеркнули, что Брюсселю до завершения украинского конфликта "важно успеть наштамповать как можно больше протекционистских и ограничительных мер, причем не только применительно к России". В постпредстве отметили, что в мире растет число стран, которые видят в попытках "наказать" за обход санкций проявление экономического диктата со стороны Брюсселя."Очевидно, что, поглощая все больше есовских ресурсов, "санкционный перегрев" грозит выйти из-под контроля, и закончится он плохо для экономики Евросоюза", — заключили в постоянном российском представительстве. Ранее Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.Совет ЕС обязал европейские компании следить, чтобы их дочерние компании в третьих странах соблюдали ограничительные меры против РФ. Брюссель также запретил использование системы передачи финансовых сообщений Банка России, а также транзакции с компаниями, кто ею пользуется.
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санкции против рф, европа, ес
Политика, санкции против РФ, ЕВРОПА, ЕС
18:22 24.06.2024
 
Постпредство: ЕС в 14-м пакете санкций против России "начал бить по своим"

Постпредство РФ: ЕС в 14-м пакете санкций против России "начал бить по своим"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Европейский союз в 14-м пакете антироссийских санкций "начал конкретно бить по своим", говорится в поступившем в РИА Новости комментарии постоянного представительства России при Евросоюзе.
"На четырнадцатый раз Евросоюз начал конкретно бить уже по своим, видимо, посчитав, что европейский бизнес без критических для себя последствий сможет выдержать новый удар. По сути, местных экономоператоров, вопреки их коммерческим интересам и здравому смыслу, есовцы ставят перед выбором – кто не с нами, тот против нас. Похоже, в Брюсселе считают, что теперь прибыль должна определяться не экономическими расчетами, а идеологическими догмами", — указали в представительстве.
Там подчеркнули, что Брюсселю до завершения украинского конфликта "важно успеть наштамповать как можно больше протекционистских и ограничительных мер, причем не только применительно к России".
В постпредстве отметили, что в мире растет число стран, которые видят в попытках "наказать" за обход санкций проявление экономического диктата со стороны Брюсселя.
"Очевидно, что, поглощая все больше есовских ресурсов, "санкционный перегрев" грозит выйти из-под контроля, и закончится он плохо для экономики Евросоюза", — заключили в постоянном российском представительстве.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
Россия ответила на санкции ЕС против Москвы, сообщили в МИД
17:12
Ранее Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.
Совет ЕС обязал европейские компании следить, чтобы их дочерние компании в третьих странах соблюдали ограничительные меры против РФ. Брюссель также запретил использование системы передачи финансовых сообщений Банка России, а также транзакции с компаниями, кто ею пользуется.
 
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