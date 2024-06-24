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В МИД Белоруссии заявили об ассиметричном ответе на санкции Запада - 24.06.2024, ПРАЙМ
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В МИД Белоруссии заявили об ассиметричном ответе на санкции Запада
В МИД Белоруссии заявили об ассиметричном ответе на санкции Запада - 24.06.2024, ПРАЙМ
В МИД Белоруссии заявили об ассиметричном ответе на санкции Запада
Белоруссия и Россия дадут асимметричный ответ на санкции Запада, не намерены инициативно наносить вред бизнесу, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T19:13+0300
2024-06-24T19:13+0300
политика
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МИНСК, 24 июн — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия дадут асимметричный ответ на санкции Запада, не намерены инициативно наносить вред бизнесу, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. "Говорили о координации и наращивании усилий по противодействию рестрикциям со стороны США, ЕС и их сателлитов. На все незаконные меры давления будем продолжать ассиметрично отвечать", — сказал Алейник журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.Он отметил, что Москва и Минск не намерены вредить бизнесу, гуманитарному и иному сотрудничеству.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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россия, белоруссия, москва, минск, санкции против рф
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, МИНСК, санкции против РФ
19:13 24.06.2024
 
В МИД Белоруссии заявили об ассиметричном ответе на санкции Запада

МИД Белоруссии: Минск и Москва будут асимметрично отвечать на санкции Запада

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Андрей Александров
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МИНСК, 24 июн — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия дадут асимметричный ответ на санкции Запада, не намерены инициативно наносить вред бизнесу, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.
"Говорили о координации и наращивании усилий по противодействию рестрикциям со стороны США, ЕС и их сателлитов. На все незаконные меры давления будем продолжать ассиметрично отвечать", — сказал Алейник журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Он отметил, что Москва и Минск не намерены вредить бизнесу, гуманитарному и иному сотрудничеству.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением.
В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
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