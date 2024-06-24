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Боррель назвал условие для вступление Сербии в ЕС
Боррель назвал условие для вступление Сербии в ЕС - 24.06.2024, ПРАЙМ
Боррель назвал условие для вступление Сербии в ЕС
Сербия должна сменить свою внешнюю политику до вступления в ЕС, заявил Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T21:01+0300
2024-06-24T21:01+0300
2024-06-24T21:02+0300
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн — ПРАЙМ. Сербия должна сменить свою внешнюю политику до вступления в ЕС, заявил Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. "Путь в ЕС начинается с присоединения к внешней политике. Нельзя лишь обещать сделать это, а уже вступив, создавать проблемы внутри ЕС. У нас уже такое есть, и больше нам не надо. Сербия прекрасно знает про это условие", — сказал Боррель, отвечая на вопрос о том, может ли Сербия присоединиться к внешней политике Брюсселя уже после вступления в Союз. Он подчеркнул, что сохранение крепких отношений с Россией "не совместимо с построением общего будущего и нахождением в составе Европейского союза". Он отметил, что ЕС намерен и дальше углублять отношения и оказывать помощь в регионе, однако от стран региона союз ожидает "поддержку в защите миропорядка, основанного на правилах, особенно на Украине".
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ес, жозеп боррель, сербия
Политика, ЕС, Жозеп Боррель, СЕРБИЯ
Боррель назвал условие для вступление Сербии в ЕС
Боррель: Сербия должна сменить свою внешнюю политику до вступления в ЕС
БРЮССЕЛЬ, 24 июн — ПРАЙМ. Сербия должна сменить свою внешнюю политику до вступления в ЕС, заявил Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Путь в ЕС начинается с присоединения к внешней политике. Нельзя лишь обещать сделать это, а уже вступив, создавать проблемы внутри ЕС. У нас уже такое есть, и больше нам не надо. Сербия прекрасно знает про это условие", — сказал Боррель, отвечая на вопрос о том, может ли Сербия присоединиться к внешней политике Брюсселя уже после вступления в Союз.
Он подчеркнул, что сохранение крепких отношений с Россией "не совместимо с построением общего будущего и нахождением в составе Европейского союза".
Он отметил, что ЕС намерен и дальше углублять отношения и оказывать помощь в регионе, однако от стран региона союз ожидает "поддержку в защите миропорядка, основанного на правилах, особенно на Украине".
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