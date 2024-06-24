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Представьте удар по Флориде. В США резко осудили атаку на Севастополь

Представьте удар по Флориде. В США резко осудили атаку на Севастополь - 24.06.2024, ПРАЙМ

Представьте удар по Флориде. В США резко осудили атаку на Севастополь

"Этого не должно было случиться", заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин, критикуя атаку вооруженных сил Украины на Севастополь. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T10:48+0300

2024-06-24T10:48+0300

2024-06-24T10:48+0300

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. "Этого не должно было случиться", заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин, критикуя атаку вооруженных сил Украины на Севастополь.23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали.24 июня в Севастополе и Крыму объявили днем траура.Один из пользователей социальной сети Х задался вопросом, является ли провокацией то, что США применили свои разведывательные БПЛА для наведения ударов по мирному населению в Севастополе ракетами, которые США и предоставили.Как ответила Грин, этого не должно было случиться."Представьте, что Россия, используя российский спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде. Единственная граница, которую должны защищать американские военные, — это наша собственная граница, а конституция обязывает федеральное правительство защищать штаты", - отметила она.

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севастополь, всу, сша