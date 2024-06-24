https://1prime.ru/20240624/sevastopol-849435979.html

Французский политик назвал удар ВСУ по пляжу в Севастополе эскалацией

Французский политик назвал удар ВСУ по пляжу в Севастополе эскалацией - 24.06.2024, ПРАЙМ

Французский политик назвал удар ВСУ по пляжу в Севастополе эскалацией

Атака Вооруженных сил Украины на пляж в Севастополе является эскалацией, Североатлантический альянс хочет развязать настоящую войну, поделился своим мнением в... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T12:52+0300

2024-06-24T12:52+0300

2024-06-24T13:01+0300

россия

севастополь

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всу

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ПАРИЖ, 24 июн – ПРАЙМ. Атака Вооруженных сил Украины на пляж в Севастополе является эскалацией, Североатлантический альянс хочет развязать настоящую войну, поделился своим мнением в социальной сети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Вчерашний украинский удар по мирным жителям в Севастополе на многолюдном пляже в Крыму, в результате которого погибли несколько человек, в том числе двое детей, является ужасной эскалацией! ...Ястребы НАТО хотят тотальной войны, и ни один из трёх блоков-кандидатов на выборах в парламент (Франции – ред.) об этом не говорит", - сообщил он.Кроме того, французский политик уточнил, что подобный удар стал возможен только из-за снабжения Украины западными ракетами ATACMS, которые оснащены "очень разрушительными" осколочными боевыми частями. В этой связи Филиппо призвал прекратить все поставки Украине и выйти из НАТО. Ранее 23 июня 12.15 мск Киев нанес террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, в небе над акваторией уничтожено пять воздушных целей, при этом осколки сбитых снарядов упали в прибрежной зоне. По последним данным, пострадали 151 человек, четверо, в том числе двое детей, погибли.

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россия, севастополь, украина, всу