Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Небензя указал на роль США в теракте в Севастополе - 24.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240624/sevastopol-849458342.html
Небензя указал на роль США в теракте в Севастополе
Небензя указал на роль США в теракте в Севастополе - 24.06.2024, ПРАЙМ
Небензя указал на роль США в теракте в Севастополе
США непосредственно причастны к теракту в Севастополе с использованием ракет ATACMS, это не вызывает никаких сомнений, заявил постпред России при ООН Василий... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T22:21+0300
2024-06-24T22:21+0300
политика
россия
севастополь
василий небензя
оон
совбез оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846596102_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ad19ef8d9c448448d3813cc03ab25bd7.jpg
ООН, 24 июн — ПРАЙМ. США непосредственно причастны к теракту в Севастополе с использованием ракет ATACMS, это не вызывает никаких сомнений, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Тот факт, что США непосредственно причастны к этому преступлению, не вызывает никаких сомнений", — сказал Небензя журналистам. Вашингтон и его союзники поощряют Киев к совершению терактов против гражданского населения, добавил дипломат. 23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.24 июня в Севастополе и Крыму объявили днем траура.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению.
https://1prime.ru/20240624/tokaev-849444989.html
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846596102_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_75ffd9dfcf974f218089f8181cccc66f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, севастополь, василий небензя, оон, совбез оон
Политика, РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, Василий Небензя, ООН, Совбез ООН
22:21 24.06.2024
 
Небензя указал на роль США в теракте в Севастополе

Небензя: США напрямую вовлечены в теракт в Севастополе из-за ракет ATACMS

© РИА Новости . Брайан Смит | Перейти в медиабанкПленарное заседание Генассамблеи ООН
Пленарное заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Брайан Смит
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 24 июн — ПРАЙМ. США непосредственно причастны к теракту в Севастополе с использованием ракет ATACMS, это не вызывает никаких сомнений, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Тот факт, что США непосредственно причастны к этому преступлению, не вызывает никаких сомнений", — сказал Небензя журналистам.
Вашингтон и его союзники поощряют Киев к совершению терактов против гражданского населения, добавил дипломат.
23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.
Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
Президент Казахстана осудил варварский удар ВСУ по Севастополю
15:40
24 июня в Севастополе и Крыму объявили днем траура.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению.
 
ПолитикаРОССИЯСЕВАСТОПОЛЬВасилий НебензяООНСовбез ООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала