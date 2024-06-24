https://1prime.ru/20240624/sevastopol-849458342.html

Небензя указал на роль США в теракте в Севастополе

Небензя указал на роль США в теракте в Севастополе - 24.06.2024, ПРАЙМ

Небензя указал на роль США в теракте в Севастополе

США непосредственно причастны к теракту в Севастополе с использованием ракет ATACMS, это не вызывает никаких сомнений, заявил постпред России при ООН Василий... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T22:21+0300

2024-06-24T22:21+0300

2024-06-24T22:21+0300

политика

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ООН, 24 июн — ПРАЙМ. США непосредственно причастны к теракту в Севастополе с использованием ракет ATACMS, это не вызывает никаких сомнений, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Тот факт, что США непосредственно причастны к этому преступлению, не вызывает никаких сомнений", — сказал Небензя журналистам. Вашингтон и его союзники поощряют Киев к совершению терактов против гражданского населения, добавил дипломат. 23 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.24 июня в Севастополе и Крыму объявили днем траура.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению.

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