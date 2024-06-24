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Сенатор назвал новые санкции демонстрацией полной беспомощности

Сенатор назвал новые санкции демонстрацией полной беспомощности - 24.06.2024, ПРАЙМ

Сенатор назвал новые санкции демонстрацией полной беспомощности

Новые санкции против России показывают полную беспомощность европейских чиновников, она не приведет ни к какому результату. Об этом заявил агентству РИА Новости | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T16:00+0300

2024-06-24T16:00+0300

2024-06-24T16:00+0300

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МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Новые санкции против России показывают полную беспомощность европейских чиновников, она не приведет ни к какому результату. Об этом заявил агентству РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. 24 июня Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, некоторые СМИ, а также российские бизнесмены и деятели культуры."Очередной пакет санкций демонстрирует полную беспомощность Европейской Комиссии, в 14-й раз ЕС пытается нанести России "сокрушительный" удар, а запас санкционных идей лишь сводится в основном к атаке против российских независимых СМИ и общественных деятелей", - отметил Шендерюк-Жидков. Он назвал новые ограничения очередной демонстрацией, которая ни к чему не приведет. Как добавил сенатор, российские компании найдут способ свести санкции на нет.

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санкции против рф, ес, совфед