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Сенатор назвал новые санкции демонстрацией полной беспомощности
Сенатор назвал новые санкции демонстрацией полной беспомощности - 24.06.2024, ПРАЙМ
Сенатор назвал новые санкции демонстрацией полной беспомощности
Новые санкции против России показывают полную беспомощность европейских чиновников, она не приведет ни к какому результату. Об этом заявил агентству РИА Новости | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T16:00+0300
2024-06-24T16:00+0300
2024-06-24T16:00+0300
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МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Новые санкции против России показывают полную беспомощность европейских чиновников, она не приведет ни к какому результату. Об этом заявил агентству РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. 24 июня Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, некоторые СМИ, а также российские бизнесмены и деятели культуры."Очередной пакет санкций демонстрирует полную беспомощность Европейской Комиссии, в 14-й раз ЕС пытается нанести России "сокрушительный" удар, а запас санкционных идей лишь сводится в основном к атаке против российских независимых СМИ и общественных деятелей", - отметил Шендерюк-Жидков. Он назвал новые ограничения очередной демонстрацией, которая ни к чему не приведет. Как добавил сенатор, российские компании найдут способ свести санкции на нет.
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санкции против рф, ес, совфед
санкции против РФ, ЕС, Совфед
Сенатор назвал новые санкции демонстрацией полной беспомощности
Сенатор назвал новый пакет санкций ЕС против России демонстрацией полной беспомощности
МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Новые санкции против России показывают полную беспомощность европейских чиновников, она не приведет ни к какому результату. Об этом заявил агентству РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
24 июня Евросоюз принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, некоторые СМИ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.
"Очередной пакет санкций демонстрирует полную беспомощность Европейской Комиссии, в 14-й раз ЕС пытается нанести России "сокрушительный" удар, а запас санкционных идей лишь сводится в основном к атаке против российских независимых СМИ и общественных деятелей", - отметил Шендерюк-Жидков.
Он назвал новые ограничения очередной демонстрацией, которая ни к чему не приведет. Как добавил сенатор, российские компании найдут способ свести санкции на нет.
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