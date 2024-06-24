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Боевики, причастные к терактам в Дагестане, ликвидированы, сообщил СК
Боевики, причастные к терактам в Дагестане, ликвидированы, сообщил СК - 24.06.2024, ПРАЙМ
Боевики, причастные к терактам в Дагестане, ликвидированы, сообщил СК
Пятерых боевиков, которые причастны к терактам в Дагестане, ликвидировали, их личности установили. Об этом Следственный комитет России сообщил в Telegram. | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T11:07+0300
2024-06-24T11:07+0300
2024-06-24T11:07+0300
происшествия
теракт
следственный комитет
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Пятерых боевиков, которые причастны к терактам в Дагестане, ликвидировали, их личности установили. Об этом Следственный комитет России сообщил в Telegram.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал агентству РИА Новости, что 23 июня на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте совершили вооруженные нападения. Согласно предварительным данным, погибли сотрудники полиции и священник РПЦ, 13 полицейских и трое гражданских в Махачкале получили ранения.СУСК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье “терроризм”, в республике вводили режим контртеррористической операции. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, в ходе КТО были нейтрализованы пять боевиков - два в Дербенте и три в Махачкале."В ходе пресечения преступных действий ликвидированы 5 лиц, причастных к совершению преступления. Их личности установлены", - сказано в сообщении СК.Там добавили, что, по предварительным данным, погибли 15 правоохранителей и четверо гражданских лиц, включая священника.Кроме того, отметил СК, дело о теракте также ведется по статье и хищении оружия (часть 4 статьи 222 УК РФ).
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теракт, следственный комитет
Происшествия, теракт, Следственный комитет
Боевики, причастные к терактам в Дагестане, ликвидированы, сообщил СК
СК: ликвидированы 5 боевиков, причастных к терактам в Дагестане, их личности установлены
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Пятерых боевиков, которые причастны к терактам в Дагестане, ликвидировали, их личности установили. Об этом Следственный комитет России сообщил в Telegram.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал агентству РИА Новости, что 23 июня на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте совершили вооруженные нападения. Согласно предварительным данным, погибли сотрудники полиции и священник РПЦ, 13 полицейских и трое гражданских в Махачкале получили ранения.
СУСК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье “терроризм”, в республике вводили режим контртеррористической операции. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, в ходе КТО были нейтрализованы пять боевиков - два в Дербенте и три в Махачкале.
"В ходе пресечения преступных действий ликвидированы 5 лиц, причастных к совершению преступления. Их личности установлены", - сказано в сообщении СК.
Там добавили, что, по предварительным данным, погибли 15 правоохранителей и четверо гражданских лиц, включая священника.
Кроме того, отметил СК, дело о теракте также ведется по статье и хищении оружия (часть 4 статьи 222 УК РФ).
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