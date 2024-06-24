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Боевики, причастные к терактам в Дагестане, ликвидированы, сообщил СК

Боевики, причастные к терактам в Дагестане, ликвидированы, сообщил СК - 24.06.2024, ПРАЙМ

Боевики, причастные к терактам в Дагестане, ликвидированы, сообщил СК

Пятерых боевиков, которые причастны к терактам в Дагестане, ликвидировали, их личности установили. Об этом Следственный комитет России сообщил в Telegram. | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T11:07+0300

2024-06-24T11:07+0300

2024-06-24T11:07+0300

происшествия

теракт

следственный комитет

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Пятерых боевиков, которые причастны к терактам в Дагестане, ликвидировали, их личности установили. Об этом Следственный комитет России сообщил в Telegram.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал агентству РИА Новости, что 23 июня на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте совершили вооруженные нападения. Согласно предварительным данным, погибли сотрудники полиции и священник РПЦ, 13 полицейских и трое гражданских в Махачкале получили ранения.СУСК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье “терроризм”, в республике вводили режим контртеррористической операции. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, в ходе КТО были нейтрализованы пять боевиков - два в Дербенте и три в Махачкале."В ходе пресечения преступных действий ликвидированы 5 лиц, причастных к совершению преступления. Их личности установлены", - сказано в сообщении СК.Там добавили, что, по предварительным данным, погибли 15 правоохранителей и четверо гражданских лиц, включая священника.Кроме того, отметил СК, дело о теракте также ведется по статье и хищении оружия (часть 4 статьи 222 УК РФ).

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теракт, следственный комитет