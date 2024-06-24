https://1prime.ru/20240624/sliv-849436223.html

В Крыму задержали агента СБУ за "сливы" из баз данных, сообщил источник

В Крыму задержали агента СБУ за "сливы" из баз данных, сообщил источник - 24.06.2024, ПРАЙМ

В Крыму задержали агента СБУ за "сливы" из баз данных, сообщил источник

Бывший следователь МВД в Крыму передавал СБУ личные данные россиян из закрытых баз, его задержали. Об этом рассказал агентству РИА Новости источник в силовых... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T12:57+0300

2024-06-24T12:57+0300

2024-06-24T12:57+0300

госизмена

фсб

сбу

крым

https://cdnn.1prime.ru/img/83521/40/835214023_0:177:3067:1902_1920x0_80_0_0_7adc7d2b48f5b2b6db34f626f6fb4631.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Бывший следователь МВД в Крыму передавал СБУ личные данные россиян из закрытых баз, его задержали. Об этом рассказал агентству РИА Новости источник в силовых структурах полуострова. "Задержан агент СБУ, имевший доступ к закрытым базам личных данных граждан. Информацию он передавал украинской стороне", - сказал он.По словам источника, Федеральная служба безопасности проводила задержание, возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.Как пояснил собеседник издания, ранее задержанный был старшим следователем в МВД Крыма в Симферополе. Риа Новости добавило, что пока не располагает официальным комментарием.

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госизмена, фсб, сбу, крым