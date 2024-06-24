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В Крыму задержали агента СБУ за "сливы" из баз данных, сообщил источник - 24.06.2024, ПРАЙМ
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В Крыму задержали агента СБУ за "сливы" из баз данных, сообщил источник
В Крыму задержали агента СБУ за "сливы" из баз данных, сообщил источник - 24.06.2024, ПРАЙМ
В Крыму задержали агента СБУ за "сливы" из баз данных, сообщил источник
Бывший следователь МВД в Крыму передавал СБУ личные данные россиян из закрытых баз, его задержали. Об этом рассказал агентству РИА Новости источник в силовых... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T12:57+0300
2024-06-24T12:57+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Бывший следователь МВД в Крыму передавал СБУ личные данные россиян из закрытых баз, его задержали. Об этом рассказал агентству РИА Новости источник в силовых структурах полуострова. "Задержан агент СБУ, имевший доступ к закрытым базам личных данных граждан. Информацию он передавал украинской стороне", - сказал он.По словам источника, Федеральная служба безопасности проводила задержание, возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.Как пояснил собеседник издания, ранее задержанный был старшим следователем в МВД Крыма в Симферополе. Риа Новости добавило, что пока не располагает официальным комментарием.
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госизмена, фсб, сбу, крым
госизмена, ФСБ, СБУ, КРЫМ
12:57 24.06.2024
 
В Крыму задержали агента СБУ за "сливы" из баз данных, сообщил источник

Источник: в Крыму задержали экс-следователя МВЖ за "сливы" ВСУ из баз данных

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Бывший следователь МВД в Крыму передавал СБУ личные данные россиян из закрытых баз, его задержали. Об этом рассказал агентству РИА Новости источник в силовых структурах полуострова.
"Задержан агент СБУ, имевший доступ к закрытым базам личных данных граждан. Информацию он передавал украинской стороне", - сказал он.
По словам источника, Федеральная служба безопасности проводила задержание, возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
Как пояснил собеседник издания, ранее задержанный был старшим следователем в МВД Крыма в Симферополе.
Риа Новости добавило, что пока не располагает официальным комментарием.
 
госизменаФСБСБУКРЫМ
 
 
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