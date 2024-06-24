https://1prime.ru/20240624/smi-849434502.html

ЕС утвердил запрет доступа к РИА Новости и другим СМИ

ЕС утвердил запрет доступа к РИА Новости и другим СМИ - 24.06.2024, ПРАЙМ

ЕС утвердил запрет доступа к РИА Новости и другим СМИ

Брюссель ввел с 25 июня запрет доступа к ряду средств массовой информации на территории ЕС, под ограничения попали, в том числе, РИА Новости, "Известия",... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T12:24+0300

2024-06-24T12:24+0300

2024-06-24T12:24+0300

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Брюссель ввел с 25 июня запрет доступа к ряду средств массовой информации на территории ЕС, под ограничения попали, в том числе, РИА Новости, "Известия", "Российская газета", Voice of Europe. Об этом говорится в документе, размещенном в официальном журнале ЕС."Ограничительные меры будут применяться к указанным организациям с 25 июня 2024 года", - сказано в тексте.Ранее 17 мая Евросоюз решил запретить РИА Новости, "Известиям", и "Российской газете", Voice of Europe и другим СМИ вещать на территории региона. Как отметили в союзе, такое решение не будет препятствовать профессиональной деятельности на территории Евросоюза журналистов подсанкционных средств массовой информации, не связанной с распространением вещания.

https://1prime.ru/20240624/sanktsii-849431831.html

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санкции против рф, сми, ес