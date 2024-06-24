https://1prime.ru/20240624/spfs-849431510.html
ЕС запретил своим компаниям использовать СПФС Банка России
ЕС запретил своим компаниям использовать СПФС Банка России - 24.06.2024, ПРАЙМ
ЕС запретил своим компаниям использовать СПФС Банка России
Евросоюз в рамках нового 14-го пакета санкций запретил компаниям из ЕС использовать принадлежащую Банку России систему передачи финансовых сообщений (СПФС), а... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T11:01+0300
2024-06-24T11:01+0300
2024-06-24T11:38+0300
ес
спфс
санкции против рф
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 июн - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках нового 14-го пакета санкций запретил компаниям из ЕС использовать принадлежащую Банку России систему передачи финансовых сообщений (СПФС), а также совершать транзакции с компаниями, пользующимися ею, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза. Ранее Евросоюз объявил, что утвердил новые ограничения против России. "ЕС решил запретить использование системы передачи финансовых сообщений Центробанка России", - говорится в сообщении.Кроме того, "организациям ЕС, работающим за пределами России, будет запрещено подключаться к СПФС", добавляется в документе."Операторам ЕС будет запрещено совершать транзакции с организациями с использованием СПФС за пределами РФ", - сообщает Совет ЕС. Кроме того, ЕС вводит запрет на операции с банками и провайдерами услуг криптоактивов, которые обеспечивают транзакции для компаний военно-промышленного комплекса России.Как сказано в документе, новый пакет санкций "вводит запрет на операции с банками и провайдерами криптоактивов в России и третьих странах, которые способствуют транзакциям, поддерживающим российскую военно-промышленную базу".После начала спецоперации коллективный Запад усилил санкционное давление на Россию, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В Москве не раз заявляли, что РФ способна справиться с этим давлением, отмечая, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20240624/evrosoyuz-849430861.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, спфс, санкции против рф
ЕС, СПФС, санкции против РФ, Банк России
ЕС запретил своим компаниям использовать СПФС Банка России
Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций запретил компаниям из ЕС использовать СПФС
БРЮССЕЛЬ, 24 июн - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках нового 14-го пакета санкций запретил компаниям из ЕС использовать принадлежащую Банку России систему передачи финансовых сообщений (СПФС), а также совершать транзакции с компаниями, пользующимися ею, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза.
Ранее Евросоюз объявил, что утвердил новые ограничения против России.
"ЕС решил запретить использование системы передачи финансовых сообщений Центробанка России", - говорится в сообщении.
Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России
Кроме того, "организациям ЕС, работающим за пределами России, будет запрещено подключаться к СПФС", добавляется в документе.
"Операторам ЕС будет запрещено совершать транзакции с организациями с использованием СПФС за пределами РФ", - сообщает Совет ЕС.
Кроме того, ЕС вводит запрет на операции с банками и провайдерами услуг криптоактивов, которые обеспечивают транзакции для компаний военно-промышленного комплекса России.
Как сказано в документе, новый пакет санкций "вводит запрет на операции с банками и провайдерами криптоактивов в России и третьих странах, которые способствуют транзакциям, поддерживающим российскую военно-промышленную базу".
После начала спецоперации коллективный Запад усилил санкционное давление на Россию, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В Москве не раз заявляли, что РФ способна справиться с этим давлением, отмечая, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.