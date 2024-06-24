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ЕС запретил своим компаниям использовать СПФС Банка России

ЕС запретил своим компаниям использовать СПФС Банка России - 24.06.2024, ПРАЙМ

ЕС запретил своим компаниям использовать СПФС Банка России

Евросоюз в рамках нового 14-го пакета санкций запретил компаниям из ЕС использовать принадлежащую Банку России систему передачи финансовых сообщений (СПФС), а... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T11:01+0300

2024-06-24T11:01+0300

2024-06-24T11:38+0300

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках нового 14-го пакета санкций запретил компаниям из ЕС использовать принадлежащую Банку России систему передачи финансовых сообщений (СПФС), а также совершать транзакции с компаниями, пользующимися ею, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза. Ранее Евросоюз объявил, что утвердил новые ограничения против России. "ЕС решил запретить использование системы передачи финансовых сообщений Центробанка России", - говорится в сообщении.Кроме того, "организациям ЕС, работающим за пределами России, будет запрещено подключаться к СПФС", добавляется в документе."Операторам ЕС будет запрещено совершать транзакции с организациями с использованием СПФС за пределами РФ", - сообщает Совет ЕС. Кроме того, ЕС вводит запрет на операции с банками и провайдерами услуг криптоактивов, которые обеспечивают транзакции для компаний военно-промышленного комплекса России.Как сказано в документе, новый пакет санкций "вводит запрет на операции с банками и провайдерами криптоактивов в России и третьих странах, которые способствуют транзакциям, поддерживающим российскую военно-промышленную базу".После начала спецоперации коллективный Запад усилил санкционное давление на Россию, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В Москве не раз заявляли, что РФ способна справиться с этим давлением, отмечая, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20240624/evrosoyuz-849430861.html

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