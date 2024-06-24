Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС запретил своим компаниям использовать СПФС Банка России - 24.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240624/spfs-849431510.html
ЕС запретил своим компаниям использовать СПФС Банка России
ЕС запретил своим компаниям использовать СПФС Банка России - 24.06.2024, ПРАЙМ
ЕС запретил своим компаниям использовать СПФС Банка России
Евросоюз в рамках нового 14-го пакета санкций запретил компаниям из ЕС использовать принадлежащую Банку России систему передачи финансовых сообщений (СПФС), а... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T11:01+0300
2024-06-24T11:38+0300
ес
спфс
санкции против рф
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 июн - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках нового 14-го пакета санкций запретил компаниям из ЕС использовать принадлежащую Банку России систему передачи финансовых сообщений (СПФС), а также совершать транзакции с компаниями, пользующимися ею, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза. Ранее Евросоюз объявил, что утвердил новые ограничения против России. "ЕС решил запретить использование системы передачи финансовых сообщений Центробанка России", - говорится в сообщении.Кроме того, "организациям ЕС, работающим за пределами России, будет запрещено подключаться к СПФС", добавляется в документе."Операторам ЕС будет запрещено совершать транзакции с организациями с использованием СПФС за пределами РФ", - сообщает Совет ЕС. Кроме того, ЕС вводит запрет на операции с банками и провайдерами услуг криптоактивов, которые обеспечивают транзакции для компаний военно-промышленного комплекса России.Как сказано в документе, новый пакет санкций "вводит запрет на операции с банками и провайдерами криптоактивов в России и третьих странах, которые способствуют транзакциям, поддерживающим российскую военно-промышленную базу".После начала спецоперации коллективный Запад усилил санкционное давление на Россию, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В Москве не раз заявляли, что РФ способна справиться с этим давлением, отмечая, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20240624/evrosoyuz-849430861.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, спфс, санкции против рф
ЕС, СПФС, санкции против РФ, Банк России
11:01 24.06.2024 (обновлено: 11:38 24.06.2024)
 
ЕС запретил своим компаниям использовать СПФС Банка России

Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций запретил компаниям из ЕС использовать СПФС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 24 июн - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках нового 14-го пакета санкций запретил компаниям из ЕС использовать принадлежащую Банку России систему передачи финансовых сообщений (СПФС), а также совершать транзакции с компаниями, пользующимися ею, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза.
Ранее Евросоюз объявил, что утвердил новые ограничения против России.
"ЕС решил запретить использование системы передачи финансовых сообщений Центробанка России", - говорится в сообщении.
Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России
10:42
Кроме того, "организациям ЕС, работающим за пределами России, будет запрещено подключаться к СПФС", добавляется в документе.
"Операторам ЕС будет запрещено совершать транзакции с организациями с использованием СПФС за пределами РФ", - сообщает Совет ЕС.
Кроме того, ЕС вводит запрет на операции с банками и провайдерами услуг криптоактивов, которые обеспечивают транзакции для компаний военно-промышленного комплекса России.
Как сказано в документе, новый пакет санкций "вводит запрет на операции с банками и провайдерами криптоактивов в России и третьих странах, которые способствуют транзакциям, поддерживающим российскую военно-промышленную базу".
После начала спецоперации коллективный Запад усилил санкционное давление на Россию, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В Москве не раз заявляли, что РФ способна справиться с этим давлением, отмечая, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
Банк РоссииЕССПФСсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала