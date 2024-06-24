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Евросоюз ограничил реэкспорт российского СПГ через свою территорию - 24.06.2024, ПРАЙМ
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Евросоюз ограничил реэкспорт российского СПГ через свою территорию
Евросоюз ограничил реэкспорт российского СПГ через свою территорию - 24.06.2024, ПРАЙМ
Евросоюз ограничил реэкспорт российского СПГ через свою территорию
Европейский союз наложил санкции, которые предполагают ограничение предоставления услуг по транспортировке российского сжиженного природного газа (СПГ) через... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T11:41+0300
2024-06-24T11:42+0300
энергетика
россия
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санкции против рф
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - ПРАЙМ. Европейский союз наложил санкции, которые предполагают ограничение предоставления услуг по транспортировке российского сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы на территории блока для третьих стран. Об этом говорится в заявлении Совета Европейского союза.Тем не менее, отмечается, что сами члены ЕС смогут продолжить покупать российское "голубое топливо" в прежнем режиме и объеме."С целью гарантии того, что инфраструктура в ЕС не используется для перегрузки российского сжиженного газа для третьих стран, что должно значительно снизить доходы России от продажи и транспортировки СПГ, ЕС запретит услуги по перегрузке российского СПГ на территории ЕС для дальнейших поставок в третьи страны", - говорится в заявлении.Сообщается, что запрет затрагивает как перегрузку топлива с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье. Из материала Совета ЕС следует, что мера также распространяется на использование терминалов в ЕС, не подключенных к газотранспортной системе союза.Также запрещаются инвестиции, предоставление услуг, технологий для таких проектов как "Артик СПГ-2" и "Мурманск СПГ".Ранее сообщалось, что под новые санкции попали 116 российских физлиц и организаций. Более того, рестрикции наложены на предприятия из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против России. Кроме того, санкционный список распространился на российский "тенефой флот".После начала 24 февраля 2022 года российской специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в Москве не питают иллюзий касательно антироссийских санкций и понимают, что давление на Россию будет только усиливаться.
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россия, ес, санкции против рф, спг
Энергетика, РОССИЯ, ЕС, санкции против РФ, СПГ
11:41 24.06.2024 (обновлено: 11:42 24.06.2024)
 
Евросоюз ограничил реэкспорт российского СПГ через свою территорию

ЕС ограничил транзит российского СПГ для третьих стран через свои терминалы

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕмкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов
Емкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - ПРАЙМ. Европейский союз наложил санкции, которые предполагают ограничение предоставления услуг по транспортировке российского сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы на территории блока для третьих стран. Об этом говорится в заявлении Совета Европейского союза.
Тем не менее, отмечается, что сами члены ЕС смогут продолжить покупать российское "голубое топливо" в прежнем режиме и объеме.
"С целью гарантии того, что инфраструктура в ЕС не используется для перегрузки российского сжиженного газа для третьих стран, что должно значительно снизить доходы России от продажи и транспортировки СПГ, ЕС запретит услуги по перегрузке российского СПГ на территории ЕС для дальнейших поставок в третьи страны", - говорится в заявлении.
Сообщается, что запрет затрагивает как перегрузку топлива с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье. Из материала Совета ЕС следует, что мера также распространяется на использование терминалов в ЕС, не подключенных к газотранспортной системе союза.
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Также запрещаются инвестиции, предоставление услуг, технологий для таких проектов как "Артик СПГ-2" и "Мурманск СПГ".
Ранее сообщалось, что под новые санкции попали 116 российских физлиц и организаций. Более того, рестрикции наложены на предприятия из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против России. Кроме того, санкционный список распространился на российский "тенефой флот".
После начала 24 февраля 2022 года российской специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в Москве не питают иллюзий касательно антироссийских санкций и понимают, что давление на Россию будет только усиливаться.
 
ЭнергетикаРОССИЯЕСсанкции против РФСПГ
 
 
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