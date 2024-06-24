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Американские отставные чиновники призвали договариваться с Россией

Американские отставные чиновники призвали договариваться с Россией - 24.06.2024, ПРАЙМ

Американские отставные чиновники призвали договариваться с Россией

Пришло время сесть за стол переговоров с Россией, так как она побеждает в украинском конфликте. Такое мнение выразили экс-глава миссии США в Саудовской Аравии... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T14:54+0300

2024-06-24T14:54+0300

2024-06-24T14:54+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Пришло время сесть за стол переговоров с Россией, так как она побеждает в украинском конфликте. Такое мнение выразили экс-глава миссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и бывший советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер в статье для газеты Newsweek."Россия выигрывает войну на износ, которая усиленно истощает человеческие ресурсы Украины и арсеналы НАТО, но у нас все еще есть время, чтобы достигнуть компромисса", - рассказали бывшие чиновники.Кроме того, они отметили, что западные страны должны быть также заинтересованы в том, чтобы помочь Москве и Киеву договориться, а не "продолжать поддерживать максималистские требования" украинского лидера Владимира Зеленского. "Разве не будет лучше сойти с пути эскалации сейчас, прежде чем непредвиденные события разожгут еще один полноценный Карибский кризис?" - пишут авторы публикации.В 2023 году Путин выступил с посланием 21 февраля. В центре внимания была специальная военная операция. Президент назвал нынешнее время рубежным. Российские власти, подчеркнул он, были вынуждены начать спецоперацию, чтобы защитить свой дом. В то время как цель коллективного Запада — неограниченная власть. Президент также подробно перечислил новые меры поддержки участников СВО и отметил успешную работу оборонных заводов и конструкторских бюро. Путин также подчеркнул, что несмотря на санкции, российский бизнес укрепил связи с ответственными, надежными партнерами — а таких в мире большинство.

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